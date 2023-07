Ce vendredi soir se sont joués trois matchs de préparation. Cinq formations de Pro D2 étaient notamment sur le pont dont Provence Rugby, Nevers et Montauban qui se sont imposés.

Provence Rugby 50 - 24 Hyères-Carqueiranne

Pour leur premier match de préparation, les Provençaux ont fait le boulot. Attendus cette saison en deuxième division après un recrutement 3 étoiles, les protégés de Mauricio Reggiardo ont facilement pris la mesure du RCHCC, pensionnaire de Nationale.

Au coup d'envoi, quelques recrues de choix comme Thomas Salles, Jimmy Gopperth et Arthur Coville étaient titulaires. C'est d'ailleurs ce dernier qui a inscrit le premier essai de la partie. Salles était lui chargé des coups de pied face aux perches. Après un petit relâchement en fin de rencontre, Provence Rugby a permis à Hyères-Carqueiranne de sauver l'honneur mais l'essentiel est bien là avec cette victoire 50-24.

Nevers 24 - 18 Aurillac

C'est à Moulins, dans l'Allier, que Neversois et Aurillacois ont croisé le fer pour leur première sortie de la saison. Et après trois mi-temps de 30 minutes chacunes, ce sont les Nivernais qui se sont imposés par six points d'écart.

Pour l'anecote, le demi de mêlée Hugo Bouyssou, arrivé à l'USON cet été en provenance d'Aurillac, a marqué le deuxième essai de sa nouvelle formation à la 30ème minute. Au total, Nevers a franchi la ligne à quatre reprises, Aurillac trois fois. AJ Coertzen a réduit l'écart à la toute dernière seconde pour les Cantaliens.

La semaine prochaine, les Neversois affronteront Clermont tandis qu'Aurillac verra débarquer Lyon à Jean-Alric.

Montauban 17 - 14 Biarritz

Ce vendredi soir, l'USM a pris le meilleur sur le BO, le compte-rendu de la rencontre est disponible sur notre site ou en cliquant juste ici !