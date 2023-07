Le Beach Rugby de Gruissan repart pour une huitième édition

Durant tout le week-end, 600 joueurs et 400 joueuses se sont donné rendez-vous à Gruissan pour l’annuel tournoi de beach rugby.

La plage des Chalets à Gruissan grouille de monde. Normal, c’est l’été. Mais à côté des touristes se côtoient nombre de personnes vêtues d’un débardeur aux motifs colorés. Visiblement, ces gens-là ne sont pas là que pour se rafraîchir dans la Méditerranée. Après les jeunes ce vendredi, c’est parti pour les tournois masculins et féminins, tout au long du week-end, au Beach rugby de Gruissan.

Les matchs s’enchaînent, les chisteras et les crochets se finissant en glissade dans le sable se comptent par dizaines. Un léger vent frais entraîne un va-et-vient du soleil mais rafraîchit joueurs et joueuses. Autour des terrains, ça s’échauffe, ça partage un verre. Sofiane Guitoune est le parrain de cette huitième édition. Il est lui aussi vêtu d’un débardeur, comme les joueurs des 60 équipes masculines et 40 équipes féminines. Se prépare-t-il à entrer en jeu ? "On pourrait presque croire, mais non, je suis seulement là

pour profiter. C’est un événement festif. C’est un spectacle, je suis là pour le plaisir, me régalez et voir des matchs", sourit le centre du Stade toulousain.

"RCVV terrain 3, Les Chaletains vous terrain 4." "Les Pimentes sont attendues à la table de marque." La musique est régulièrement interrompue par les annonces du speaker, tournoi oblige. Si, comme de nombreuses personnes, elle n’a pas pris place dans la tribune jouxtant le terrain d’honneur numéro un, Madoussou Fall garde quand même un œil attentif aux rencontres. Marraine de l’événement, elle regrette de ne pas pouvoir jouer, le jeu sur le sable ne favorisant pas la récupération de la blessure au ménisque qu’elle termine de soigner.

Mais le jeu sur le sable, qu’elle pratique depuis toute jeune, à l’époque du côté d’Anglet, lui manque. Si le temps réparti entre la sélection et son club lui réduit le temps de jeu sur la plage, elle espère pouvoir venir participer au tournoi féminin l’été prochain. "Mais pas monter une équipe, plutôt m’y incorporer", termine, en riant la joueuse du Stade

bordelais.