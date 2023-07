Ce samedi, Los Pumas se déplacent à Johannesburg pour affronter l'Afrique du Sud à l'occasion de la dernière journée de Rugby Championship. Micheal Cheika a procédé à six changements, en sélectionnant notamment les deux Toulousains Juan Cruz Mallia et Santiago Chocobares, et le Racingman Juan Imhoff.

les Argentins ont une chance de frapper fort ce samedi. Après une défaite 12 à 41 face aux All Balcks et une victoire de justesse en Australie (31-34), Los Pumas se frotteront aux champions du monde en titre, l'Afrique du Sud, pour tenter de décrocher une deuxième victoire, et une troisième place au classement de la compétition. ¡Los 23 para cerrar el VISA Macro Rugby Championship! \ud83c\udde6\ud83c\uddf7



\ud83d\udcc6 Sábado 29/7

\u23f0 12:05hs (hora argentina)

\ud83c\udd9a @Springboks

\ud83d\udccd Johannesburgo

\ud83d\udcfa @ESPNargentina#SomosLosPumas | #MásPumasQueNunca pic.twitter.com/96pxPuu0H6 — Los Pumas (@lospumas) July 27, 2023 Pour l'occasion, le sélectionneur argentin, Michael Cheika, n'a que très peu changer son pack d'avant. Seule la deuxième ligne bouge, avec le remplacement de Matias Alemanno par Paulos Lucas. Chez les trois-quarts en revanche, on retrouve beaucoup plus d'émulation. Gonzalo Bertranou échange sa place à la mêlée avec Lautaro Bazán Vélez, sur le banc pour l'Australie, tandis que Rodrigo Isgró laisse l'aile à Mateo Carreras. Les retours des "Français" Ce dernier lègue son numéro 11 à Juan Imhoff. Le Racingman, demi-finaliste de Top 14, jouera sa première sélection dans ce Rugby Championship 2023. Sa dernière apparition sous le maillot argentin remonte à Juillet 2022. Les Toulousains champions de France, Santiago Chocobares et Juan Cruz Mallia, font eux aussi leur retour en Pumas. Apparu en Bleu et Blanc pour la dernière fois en 2021, Chocobares prend la place du centre Jeronimo De la Fuente. À l'arrière, c'est Juan Cruz mallia qui prend le rôle d'Emiliano Boffelli. Le XV de départ de l'Argentine : 15. Mallia ; 14. M. Carreras, 13. Cinti, 12. Chocobares, 11. Imhoff ; 10. S. Carrerras, 9. Bazan Vélez ; 7. Grondona, 8. González, 6. Matera ; 5. Lavanini, 4. Paulos ; 3. Gómez Kodela, 2. Montoya (cap.), 1. Gallo Remplaçants : 16. Ruiz, 17. Tetaz Chaparro, 18. Sclavi, 19. Rubiolo, 20. Isa, 21. Bertranou, 22. Albornoz, 23. Moroni