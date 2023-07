Face à l'Argentine, Jacques Nienaber a effectué 9 changements dans son XV de départ par rapport à la défaite. On note la première titularisation de Grant Williams à la mêlée pendant que Duane Vermeulen sera capitaine.

Pour la troisième et dernière rencontre face à l'Argentine ce samedi à 17h05 à Johannesbourg, Jacques Nienaber a procédé à neuf changements après la défaite face aux All Blacks (35-20). Devant notamment, Marx est de retour au poste de talonneur, Mbonambi est sur le banc. En deuxième ligne, Marvin Orie, le futur joueur de l'Usap, commence la rencontre et sera associé à l'emblématique Eben Etzebeth et ses 111 sélections. Enfin, il faut souligner que toute la troisième ligne est remaniée. du Toit et Van Staden encadreront le capitaine de ce match Duane Vermeulen.

The #Springboks starting team for Saturday's Test against Argentina show nine changes from the Auckland match - more here: https://t.co/9jg5HEwTbU \ud83d\udc4d#StrongerTogether pic.twitter.com/kCMFyeXhNJ — Springboks (@Springboks) July 25, 2023

De Allende - Kriel au centre, le Roux en "papa"

Derrière, Grant Williams, après deux rencontres où il est entré en jeu, commencera la rencontre avec le 9 dans le dos. À l'ouverture, il retrouvera le 10 des Stormers Manie Libbok, titulaire au premier match. Au centre, Am est remplacé par Kriel, il sera associé à De Allende. Sur une aile, Kolbe sera associé à la bombe springboks Kurt-Lee Arendse. À l'arrière, Willie le Roux sera le trois-quart le plus expérimenté des Springboks avec 85 sélections. Avec ce turnover, on retrouve un banc impressionnant composé de Mbonambi (58 caps), Nyakane (59) de Klerk (47), Am (33).

Le XV des Springboks : 15. Le Roux ; 14. Kolbe, 13. Kriel, 12. de Allende, 11. Arendse ; 10. Libbok, 9. Williams, 7. du Toit, 8. Vermeulen (c), 6. van Staden, 5. Orie, 4. Etzebeth, 3. Malherbe, 2. Marx, 1. Kitshoff.

Remplaçants : 16. Mbonambi, 17. Nyakane, 18. Koch, 19. Snyman, 20. Smith, 21. de Klerk, 22. Am, 23. Willemse.