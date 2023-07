Coupe du Monde de Rugby : Hôtels, airbnb, nos conseils pour trouver un hébergement à Paris et Saint-Denis pendant le Mondial

Planifiez votre séjour à Paris ou à Saint-Denis pendant la Coupe du Monde de Rugby 2023 en découvrant les meilleurs endroits où loger. Que vous recherchiez un hôtel ou un airbnb, nous avons sélectionné pour vous les hébergements parfaits pour profiter pleinement de l'événement sportif tant attendu.



Dans la région parisienne sans doute encore plus qu'ailleurs les hôtels disponibles durant la Coupe du monde se font de plus en plus rares. Pensez à regarder régulièrement, des disponibilités dans les différents hôtels peuvent se libérer d'un jour à l'autre. Les hôtels les plus proches des stades sont très prisés alors il faudra sans doute faire des concessions et se diriger vers des logements plus excentrés.

*Les durées des trajets pour aller jusqu'au Stade de France ne prennent pas en compte le fort trafic dans Paris et alentours.

Aux abords du Stade de France

- Novotel Paris Saint Denis Stade Basilique : 1 Place de la Porte de Paris. À seulement 500 mètres du Stade de France. L'établissement se trouve à 700 mètres de la basilique de Saint-Denis. La station de métro Basilique de Saint-Denis, située en face de l'hôtel, offre un accès direct à Paris.

- Appartement - Proche CDG - Paris & Stade de France : 2 ème etage, porte droite 6 Rue Bisson. Appartement avec deux chambres situé à 1,2km du Stade de France (environ 8 minutes à pied). Situé à 6,4 km de la station de métro Gare de l'Est, à 6,6 km de la gare de l'Est et à 6,8 km de la station de métro Gare du Nord. L'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, le plus proche, est à 14 km.

- Ibis Saint-Denis Stade Ouest : 20, rue Jules Saulnier. L'Ibis Saint-Denis Stade Ouest est à 200 mètres du Stade de France et à 500 mètres de la station de métro Saint-Denis-Porte de Paris. Le centre de Paris est accessible en moins de 30 minutes en métro.

À paris

- Hotel Le Notre Dame Saint Michel : 1, Quai Saint Michel, 5e arr. En plein cœur de Paris, sur les rives de la Seine.se trouve à quelques pas du Quartier Latin et de la célèbre librairie Shakespeare and Company. Le métro et le RER, situés à 1 minute à pied, et permet d'accéder directement aux sites touristiques et aux quartiers d'affaires de Paris. Le Stade de France se situe à 25 minutes en transports et 29 minutes en voiture.

- Airbnb "Quartier latin standard double", 5e arr. Appartement disposant d'une chambre avec une salle de bain privative. proche de tous les lieux incontournables à visiter à Paris. Situé à 40 minutes en voiture, 27 minutes en transports.

- Hotel Saint-Louis Marais : 17 rue du Petit Musc, 4e arr. Situé au cœur du célèbre quartier du Marais, à Paris, à seulement 300 mètres de l'île Saint-Louis. À 5 minutes à pied de la place de la Bastille. La station de métro Sully-Morland est à 150 mètres. À 32 minutes en voiture et 38 minutes en transports du Stade de France. Pour les plus sportifs possibilité de se rendre au Stade en 37 minutes en vélo.

Plus excentré

- Airbnb "jungle de Panama/jacuzzi" à Ivry-sur-Seine : logement situé à 10 minutes à pied de Paris. 1 chambre, cuisine équipée, jacuzzi et sauna. Métro pour rejoindre paris à 9 minutes à pied. Situé à 30 minutes de l'aéroport d'Orly. À 35 minutes en voiture du Stade de France. 48 minutes en transports.

- Campanile Paris Ouest - Nanterre - La Défense : 20-22 Avenue Pablo Picasso, 92000 Nanterre. Situé à 3 km de Paris. L’hôtel se trouve à seulement 2,2 km de la Grande Arche de la Défense et à 2 km de la salle de spectacles Paris La Défense Arena. À 24 minutes en voiture du Stade de France. 49 minutes en transports.

- Edgar Suites Châtillon : 44 Boulevard Félix Faure, 92320 Châtillon. Ce logement se trouve à 5 km du parc des expositions de la porte de Versailles et à 7,1 km du jardin du Luxembourg. L'aéroport de Paris-Orly, le plus proche, est à 16 km. Pour se rendre au Stade de France il faut compter 38 minutes en voiture et un peu plus d'une heure en transports.