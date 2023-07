Le demi de mêlée de l'Uruguay s'est blessé. Il a dû être opéré en urgence à un doigt.

Très gros coup dur pour l'Uruguay ! Son demi de mêlée Santiago Arata s'est blessé. Il souffre d'une fracture à un doigt de la main. Il a dû être opéré en urgence ce mardi. C'est la fédération uruguayenne qui l'a annoncé via un communiqué, toujours ce mardi. Il est aussi précisé que le joueur du Castres Olympique s'est rendu en France pour subir l'intervention. La durée convalescence de sa convalescence n'a pas été précisée, ni si le joueur retournera auprès du groupe uruguayen où s'il restera dans l'hexagone pour récupérer. Il est simplement indiqué que le joueur se préparera pour revenir à temps afin de disputer la Coupe du monde avec Los Teros.

Ormaechea en possible remplaçant

En cas d'absence de Santiago Arata, son remplaçant à la mêlée de l'Uruguay pourrait être un autre neuf bien connu des pelouses françaises. Agustin Ormaechea, actuellement à Nice et passé auparavant par le Stade montois et Strasbourg, est dans la liste des 46 joueurs convoqués pour préparer le Mondial 2023. Fils de la légende Diego Ormaechea, il pourrait disputer une troisième Coupe du monde consécutive après les éditions 2015 et 2019.