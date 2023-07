Coupe du Monde de Rugby : boîtes de nuit, cabaret, rooftop, toutes nos adresses à Paris et à Saint-Denis pour sortir et faire la fête pendant le Mondial

Vivez une expérience inoubliable à Paris lors de la Coupe du Monde de Rugby 2023. Découvrez les endroits les plus branchés pour sortir le soir, les plus festifs pour sortir jusqu'au bout de la nuit, et vibrer au rythme de l'excitation du tournoi de rugby de renommée mondiale. Sans oublier quelques adresses pour votre shopping.

Pour la fête

Le pousse au crime

Ouvert du Mardi au Samedi de 23 h 00 à l’aube.

15 rue Guisarde, 75006 Paris. Tel : 01 46 33 36 63

Voilà un lieu incontournable pour tout supporter qui se respecte… Cette adresse de la « rue de la soif » (l’angle Princesse Guisarde) offre des 3emi-temps surchauffées les soirs de match. Touts les équipes de France y font fêter leurs victoires, noyer leurs défaites. A une époque pas si lointaine, c’était aussi la 2e maison du Stade français. Ici, la musique est parfois vintage, parfois branchée. Mais l’ambiance est garantie, quelle que soit l’heure de la nuit !



Dirty Dick

Ouvert tous les jours de 18 heures à 2 heures

10 rue Frochot 75 009 Paris

Ne cherchez pas : le « Dirty Dick », niché en plein cœur du quartier des noctambules de Pigalle, est le meilleur bar à cocktails de Paname ! Dans une ambiance très polynésienne et entourés de clients venus du monde entier, vous dégusterez des breuvages tous plus originaux les uns que les autres, dont le fameux « Pain Killer », un cyclone de rhum, d’ananas, de noix de coco et d’orange sanguine. Quoi d’autre ? On vous épargnera simplement la traduction du nom de l’établissement, grivoiserie ne présageant en rien de l’intérieur de l’établissement…

Au Lapin Agile

Ouvert tous les jours sauf le dimanche de 21h à 1 heure

22 rue des Saules, 75 018 Paris. Tél. : 01 46 06 85 87

Sous ses airs de maisonnette de campagne, le « Lapin Agile » en impose : créé en 1795, ce cabaret montmartrois est l’âme d’un vieux Paris puisant ses sources dans un Montmartre autrefois village champêtre avec ses moulins, ses carrières de gypse et sa culture de la vigne. À l’origine, le cabaret était un tremplin pour de nombreux artistes dont le nom résonne encore dans toutes les têtes. Claude Nougaro et Georges Brassens ont d’ailleurs fait leurs premières scènes dans ce lieu mythique tandis que Toulouse-Lautrec et Picasso l’ont assidûment fréquenté. Tous les soirs ou presque, des veillées y sont organisées, mêlant chanteurs et humoristes sans micro ni sono, et les clients s’accoudent aux mêmes tables en bois que Picasso et Apollinaire un siècle avant eux. Au « Lapin Agile », l’âme de Montmartre est bel et bien préservée !

Au trinquet village

Du mardi au samedi de 18 heures à 2 heures. 8, quai St Exupery, 75016 Paris

Au Trinquet, célèbre lieu du XVIe arrondissement dédié à l’ambiance du Sud-Ouest et à la pelote basque, a agrandi ses infrastructures pour donner naissance à un spot unique qui fait la part belle à la convivialité : le Trinquet Village. Un lieu ouvert sur l’extérieur aux abords de la Seine, où il fait bon se restaurer, se dépenser, rire, faire des rencontres… On y va pour la belle programmation de food-trucks imaginée par « Le Comptoir des Marchés », l’ambiance du bar en plein air et ses soirées barbecue et paella. Avec ses dimensions XXL (9,000 m2 dont une terrasse de 400 m2), Le Trinquet Village est définitivement LE spot Sud-Ouest de la saison…

Pour le Shopping

La Boutique Rugby

75 Bis Boulevard de Clichy, 75009 Paris

Vous pénétrez dans le temple du rugby, avec un choix incroyable de maillots du monde entier, d’équipements, de cadeaux et de vêtements rugby. 150 m2 entièrement dédiés au Rugby. Deux étages de rêve pour les passionnés. Parfois décrite comme la maison du père Noël par les plus jeunes. Considérée comme une des plus belles de boutique de rugby du monde, seule boutique à avoir été sélectionnée comme boutique officielle de la coupe du monde 2015 hors Royaume-Uni.

Eden Park

Boutique Eden park Tronchet : 28 Rue Tronchet 75009 Paris. Tel : 01 85 74 27 27

Boutique Eden park Paris Courcelles : 192-194 Rue de Courcelles 75017 Paris. Tel : 01 46 22 62 10

C’est la marque incontournable du rugby tricolore. Si vous cherchez un des symboles de l’inspiration à la française, beaucoup d’audace et de l’impertinence, Franck Mesnel, ancien demi d’ouverture du XV de France, et ses équipes proposent une expérience client unique et différente au cœur de ses très belles boutiques parisiennes. La marque propose des collections de vêtements haut de gamme pour hommes, femmes, enfants. Pour être French Flair où que vous soyez, quelles que soit les circonstances.

Forum des Halles

Ouvert tous les jours de 11 heures à 20 h 30

101 Porte Berger, 75 001 Paris. Tél. : 01 44 76 87 08

Le quartier porte le nom des anciennes halles centrales de la capitale, surnommées « le Ventre de Paris » et finalement transférées à Rungis (Val-de-Marne) au début des années 70. Les Halles abritent désormais le Westfield Forum (grand centre commercial équipé d’un cinéma de plus de 30 salles et d’une piscine intérieure), de nombreux restaurants, d’innombrables bars et de boutiques tendance… Ainsi que la plus grande gare souterraine au monde, Châtelet – Les Halles. Les rues Montorgueil, Quincampoix et Tiquetonne sont particulièrement agréables pour une flânerie improvisée dans le quartier. Depuis peu, le quartier des Halles dévoile même un nouveau visage, encore plus moderne, vivant et dynamique. Au programme de cette métamorphose : un jardin flambant neuf, un quartier piéton agrandi, la gare souterraine modernisée et la construction de la Canopée, superbe édifice aux courbes d’inspiration végétale recouvrant le nouveau Forum des Halles.

La rue de Rennes

Ouvert tous les jours de 10 heures à 20 h 30

Rue de Rennes, 75 006 Paris

Rue de Rennes, mode et gastronomie se rencontrent pour vivre une belle histoire d’amour dans les environs de Saint-Germain-des-Prés, au cœur du sixième arrondissement. Aux abords de l’église du même nom et jusqu’à Sèvres Babylone, les rues sont ainsi jalonnées de bonnes adresses pour faire du « lèche-vitrines ». Les amateurs de shopping en tous genres trouveront leur bonheur dans le mythique grand magasin « Bon Marché », dans les grandes enseignes des avenues ou encore les boutiques de couture, de créateurs et les parfumeries précieuses des alentours. Côté gastronomie, la « Grande Epicerie » et Pierre Marcolini raviront enfin les gourmets !