Coupe du Monde de Rugby : billets, Fanzone, écran géant, comment voir les matchs du Mondial à Marseille ?

La Coupe du Monde de Rugby 2023 promet d'être un événement inoubliable, et si vous vous trouvez à Marseille, vous vous demandez peut-être où trouver des places pour assister aux matchs ou où les regarder en direct sur les écrans géants de la fanzone. Voici quelques informations utiles pour vivre pleinement l'expérience de la Coupe du Monde de Rugby à Marseille.

Billets : attention au marché noir

Pas la peine de se mentir, la Coupe du monde de rugby a connu un immense succès populaire depuis l'ouverture de la première phase de billetterie, il y a trois ans. Du coup, tous les billets ont été vendus. Quelques places retournées par les Agences de voyages étrangères ont trouvé preneurs dans les clubs mi-juillet et, depuis, la chasse au billet ressemble à un parcours du combattant. Impossible de trouver une place au stade en vente, en dehors des filières hospitalités. Attention au marché noir (totalement illégal faut-il le rappeler) qui risque donc de sévir partout autour des stades et notamment aux abords du Stade de France.

Où trouver la fanzone ?

Pas de dispositif particulier, ou plus exactement labellisé France 2023, du côté de la ville de Marseille. Le public se rassemblera comme de tradition autour du Vieux-Port et autour des plages, du Prado jusqu'à Borely. Sans oublier le rond-point du Prado, la Castellane et le boulevard Michelet qui jouxte le stade.

Où voir les matchs à Marseille ?

Tous les bars installés autour du Vieux-Port et autour des plages vont forcément accueillir les supporters sans billet qui souhaiteront profiter de l'ambiance et suivre les matchs. Plusieurs bonnes adresses sont à partager : le pub O'Malley, le Copperbay et le Shamrock autour du Vieux-Port, sans oublier le O'Brady et le Blackstone (proches du Vélodrome) ou le Red Lion (Pointe Rouge).