Coupe du Monde de Rugby : Hôtels, airbnb, nos conseils pour trouver un hébergement à Marseille pendant le Mondial

Planifiez votre séjour à Marseille pendant la Coupe du Monde de Rugby 2023 en découvrant les meilleurs endroits où loger. Que vous recherchiez un hôtel ou un airbnb, nous avons sélectionné pour vous les hébergements parfaits pour profiter pleinement de l'événement sportif tant attendu.



Attention, ces derniers mois nous observons une très forte pression sur l'hôtellerie. Plusieurs établissements sont complets depuis deux ans. Voici quelques adresses qui pourraient vous être utiles. Pensez à regarder régulièrement, des disponibilités dans les différents hôtels peuvent se libérer d'un jour à l'autre. Les hôtels les plus proches des stades sont très prisés alors il faudra sans doute faire des concessions et se diriger vers des logements plus excentrés.

Aux abords du Stade Vélodrome

- B&B Hotel Marseille Prado Vélodrome : 6 Allée Marcel Leclerc, 13008 Marseille. Situé à 200 mètres du Stade Vélodrome et à 2 km de la plage du Prado. Cet hôtel se trouve à 4 minutes à pied de la station de métro Rond-Point du Prado. L’aéroport est implanté à 28 km.

- Hôtel by Marriott Marseille Prado Vélodrome : 4 allée Marcel Leclerc, 13008 Marseille. Situé à 270 mètres du Stade Vélodrome à côté du parc Chanot. Cet hôtel se trouve à moins de 5 minutes de la station de métro Rond-Point du Prado. L’aéroport est implanté à 28 km.

- Studio avec terrasse "Cozy Studio" : 16 Boulevard Michelet, 13008 Marseille. Situé à 17 minutes en voiture du Stade Vélodrome ou 21 minutes en transport. Le studio est dans le quartier du Prado et se trouve à proximité de la station du Rond-Point du Prado. L'aéroport est implanté à 26km.

Dans le centre-ville

- Hotel Le M : 115 Rue Paradis, Castellane et Préfecture. Situé à 17 minutes à pied du Vélodrome. Situé à 2,7 km de la plage des Catalans et à 600 mètres de la station de métro Castellane. L’aéroport est implanté à 23 km.

- L'établissement "Centre-ville" : 171 Rue de Rome, Castellane et Préfecture. petit appartement situé dans le quartier de Castellane et Préfecture à Marseille. À 300 mètres de la station de métro Castellane, à 600 mètres de la rue Saint-Ferréol et à 1,8 km de la station de métro La Timone. 21 minutes à pied pour se rendre au Vélodrome ou 13 minutes en transports. L’aéroport est implanté à 23 km.

- L'Aparthotel Adagio : 21, Chemin de l'Armée d'Afrique. Hébergements indépendants bénéficiant de services hôteliers. L'établissement se situe au cœur de Marseille, à 500 mètres de la station de métro Timone, qui permet un accès direct au Vieux-Port et à la gare Saint-Charles. Il se trouve par ailleurs à 3,5 km du centre des congrès du Parc Chanot et du Stade Vélodrome. L'aéroport est implanté à 29km.

Plus excentré

- Golden Tulip Marseille Euromed : 6, Place Henri Verneuil, 13002 Marseille. Vue sur la mer. À 500 mètres du centre commercial Les Terrasses du Port. Le stade Vélodrome se trouve à 5 km du Golden Tulip Marseille Euromed. La gare maritime est à 1 km de l'établissement. L’aéroport est implanté à 25 km.

- B&B Hotel Marseille Euromed : 44 rue de Ruffi. Situé à 2,3 km du Vieux-Port. L'hôtel se trouve à 4,3 km du Palais du Pharo et à 6 km du Stade Vélodrome. L’aéroport est implanté à 23 km.

- Auberge de jeunesse "HI Marseille Bois-Luzy" : 58 Allée des Primevères. Situé à 4,9 km de la station de métro La Timone. À 6,5 km de la rue Saint-Ferréol et à 6,6 km de la station de métro Joliette. Pour se rendre au Vélodrome, il faudra 35 minutes en transports et 16 minutes en voiture. L'aéroport est implanté à 26 km.