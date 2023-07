Une énorme paire de centre avec Tuisova en 12 et Waisea en 13 ou encore le replacement de Maqala à l'arrière.. La composition des Fidji pour le match face au Tonga est connue !

C'est une des nations qui pourraient être "surprises" à la Coupe du monde. Pour affronter le Tonga à Lautoka (Fidji), le manager Simon Raiwalui a composé un XV pour le moins impressionnant, construit avec beaucoup de joueurs évoluant en France. On retrouve tout d'abord une paire de centres impressionnante. Le magicien toulonnais Waisea Nayacalevu, capitaine, est associé au bulldozer lyonnais Josua Tuisova dans une doublette qui devrait faire des dégâts dans la défense adverse. On notera également le replacement à l'arrière de Maqala, lui aussi en Top 14 à Bayonne, habitué à jouer au centre. Wainiqolo tiendra une aile pendant que le joueur des Fidjian Drua Ravutaumada sera sur l'autre couloir.

Devant, le Rochelais Botia sera au centre de la troisième ligne avec le Palois Tagitagivalu et le Gloucesterman Tuisue. En deuxième ligne, un autre lyonnais est présent sur la feuille, il s'agit du puissant Mayanavanua. En première ligne, on retrouvera l'ancien clermontois Peni Ravai, actuellement aux Reds de Queensland. Sur le banc, on remarque la présence du polyvalent et pas moins brillant Semi Radradra.

La composition fidjienne : 15. Maqala ; 14. Wainiqolo, 13. Nayacalevu (c), 12. Tuisova, 11. Ravutaumada; 10. Muntz, 9. Lomani ; 7. Tuisue, 8. Botia, 6. Tagitagivalu; 5. Mayanavanua, 4. Nasilasila; 3. Doge, 2. Matavesi, 1. Ravai

Remplaçants : 16. Ikanivere, 17. Mawi, 18. Tagi, 19. Cirikidaveta , 20. Mata, 21. Matawalu, 22. Volavola, 23. Radradra.