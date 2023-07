Visé par une plainte pour violences conjugales, Zakaria El Fakir (26 ans) a été convoqué ce mercredi à la gendarmerie de Bayonne. Le joueur du Biarritz olympique a connu un parcours rugbystique marqué par plusieurs blessures et quelques changements de club.

Arrivé au Biarritz Olympique durant l'été 2021, Zakaria El Fakir a connu plusieurs clubs de l'hexagone avant de rejoindre le Pays basque. Formé à Béziers, il a notamment disputé la Coupe du monde 2017 avec l'équipe de France des moins de 20 ans. Le pilier avait été titularisé lors des quatre derniers matchs des Bleuets qui s'étaient inclinés en match pour la troisième place contre l'Afrique du Sud (37-15).

À Béziers, Zakaria El Fakir connaît ses premières feuilles de match en pro lors de la saison 2016-2017, il y reste trois saisons et ne parvient pas à gagner une place de titulaire. Au total, il comptabilise 10 titularisations pour 36 matchs avec le club biterrois. À l'issue de la saison 2018-2019, il rejoint l'UBB avec qui il ne jouera que cinq petites rencontres avant de rejoindre Agen au milieu de la saison 2020-2021.

13 matchs en Top14

Après plusieurs échecs, c'est au Biarritz olympique que Zakaria El Fakir tente de se relancer et gagner une place dans l'effectif. Mais dès son arrivée, lors de la saison 2021-2022, il se blesse au ménisque et sera éloigné des terrains plusieurs mois avant de faire son retour face à Lyon lors de la 19ème journée. Par la suite, il sera titularisé à six reprises.

La saison dernière, Zakaria El Fakir ne dispute que 8 matchs avec le club basque. De nouveau longuement blessé dès le début de l'exercice, il sera éloigné des terrains de Pro D2 pendant plus de quatre mois avant de reprendre début mars et d'enchaîner six feuilles de match.