Les Tricolores rentrés dans leurs familles devront réaliser quatre séances monitorées à distance avant de revenir à Marcoussis le 24 juillet, pour un stage qui s’inscrira dans la continuité. La liste des 42 joueurs convoqués pour revenir au centre de performance du XV de France devrait d'ailleurs comporter un seul changement.

C’est vendredi 14 juillet, aux alentours de 16 h 30 pour les premières navettes, que les Bleus ont regagné leurs pénates pour neuf jours en famille. Une prise de risque ? Pas le moins du monde, à en écouter Thibault Giroud. "Il y a huit, neuf ans, je vous aurais peut-être répondu différemment parce qu’on était dans le subjectif. Mais là, on va monitorer les joueurs sur leurs quatre séances, donc on aura des garanties. Et on a surtout confiance en eux, on sait qu’ils vont faire le taf. Si on n’avait pas senti le groupe capable de fonctionner comme ça, on aurait fait comme les autres et on n’aurait pas laissé neuf jours à la maison. On est à peu près sûr de ne pas se tromper, car ce format a déjà été essayé avant, notamment durant le Tournoi 2022. Cette semaine va nous servir à les laisser redescendre sur l’intensité et le volume, afin de retrouver un peu de fraîcheur avant la semaine prochaine à Marcoussis."

Peu après avoir effectué une séance particulièrement éprouvante qui n’a pourtant pas entamé sa bonne humeur communicative, le troisième ligne rochelais est revenu sur ces deux premières semaines de préparation physique avec le XV de France.



Un temps pour recharger les accus indispensables d’un point de vue fisc aussi bien que mental. "Dans notre projet, la notion d’énergie compte beaucoup, explicitait le coentraîneur de la conquête Karim Ghezal. Autant c’était pertinent de ne pas leur laisser trop de repos en fin de saison pour limiter toute déperdition physique, autant c’est important de leur ménager des coupures pendant la préparation. Ces joueurs, on les connaît, ça fait quatre ans qu’on bosse avec la plupart d’entre eux. On les sait suffisamment matures pour respecter les consignes."

Bamba ou Laclayat dans la balance

Sous-entendu logique ? Sachant que ce stage de Marcoussis se situera dans la continuité directe de celui de Monaco, nul besoin d’être grand clerc pour comprendre que peu de changements sont à attendre dans le groupe des quarante-deux qui sera annoncé en fin de semaine, d’autant que les Bleus ont été épargnés par les blessures. Le seul retour ? Il devrait concerner le Bordelais Sipili Falatea, dont la blessure au genou a selon le manager santé Bruno Boussagol très bien évolué, au point de lui permettre de postuler très rapidement.

Un retour qui serait des plus logiques au vu de la politique du XV de France, le staff ayant répété que le groupe des quarante-deux était appelé à évoluer constamment durant la préparation. Reste à savoir qui ferait les frais du retour de Falatea entre le Lyonnais Demba Bamba, plus aperçu en Bleu depuis le mois de juillet 2022 mais apparu très affûté lors du stage de Monaco, ou du futur Racingman Thomas Laclayat.