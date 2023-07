Défait lors de ses deux premiers matchs avec l'Australie, Eddie Jones surfe sur une terrible série. Lors des seize derniers mois, son ratio de victoire s'élève à 27,27% en matchs officiels. C'est évidemment très peu pour un sélectionneur de ce standing, qui a des ambitions pour la prochaine Coupe du monde de rugby.

Avec son sarcasme si caractéristique, Eddie Jones n'hésitait pas à lancer une punchline dont il a le secret en conférence de presse, samedi dernier. "Nous pourrions changer de visage assez rapidement. Dans les prochaines semaines. Si j'étais les All Blacks, je ferais attention", lançait le sélectionneur de l'Australie, à deux semaines d'affronter la Nouvelle-Zélande dans le cadre de la dernière journée du Rugby Championship. C'est pourtant une défaite quelque peu humiliante qui a précédé cette déclaration surprenante de la part de Jones. Battus par l'Argentine à Sydney, les Wallabies demeurent la seule nation sans victoire dans ce Rugby Championship. Parce que oui, lors du premier match de Jones pour son retour au pays, l'Australie avait déjà largement chuté contre l'équipe bis de l'Afrique du Sud (43-12).

Les débuts de Jones en Australie sont donc loin d'être ceux rêvés, même si le finaliste des coupes du monde 2003 et 2019 l'assure : "Bien qu'il semble que la situation soit catastrophique, ce n'est pas le cas pour le moment". À près de 50 jours du début de la Coupe du monde 2023, le tout reste quand même inquiétant, surtout si l'on regarde le bilan des seize derniers mois d'Eddie Jones en tant que sélectionneur. Pour rappel, avant de revenir en Australie au mois de janvier, il était à la tête de l'équipe d'Angleterre. En décembre, il avait été limogé en raison de ses mauvais résultats avec le XV de la rose. "La chose la plus stupide que la fédération anglaise pouvait faire", estimait à l'époque la légende Matt Giteau.

Le bilan en Coupe du monde pour rassurer

Pourtant, si l'on regarde de plus près, le bilan d'Eddie Jones depuis seize mois n'a rien de glorieux. Pire, l'Australien tourne à un piteux ratio de 27,27% de victoires. Cela représente tout simplement trois victoires en onze matchs officiels. Parmi les revers, nous retrouvons les deux défaites marquantes du Rugby Championship donc, mais aussi des échecs face à ces mêmes Argentins et Sud-Africains cet automne, alors qu'il dirigeait l'Angleterre. Si le match nul miraculeux face à la Nouvelle-Zélande (25-25 en novembre) relève un peu le bilan, il y a aussi un Tournoi 2022 décevant avec le XV de la Rose. Les défaites contre l'Irlande et la France ont notamment marqué son mandat.

Si tout ne semble pas aller pour le mieux depuis seize mois, Eddie Jones garde tout de même quelque chose pour lui : ses performances en Coupe du monde. Historiquement, il est un des sélectionneurs les plus en réussite lors de cette compétition. Bien qu'il ne l'ait jamais remportée en tant qu'entraîneur principal, il était le consultant de Jake White lors du sacre de l'Afrique du Sud en 2007. Avec le statut de sélectionneur, il a disputé deux fois la finale (2003 avec l'Australie, 2019 avec l'Angleterre) et avait réalisé une très belle campagne avec le Japon en 2015, en créant un des plus grands exploits de l'histoire en battant l'Afrique du Sud. En Coupe du monde, il détient un bilan de 14 victoires en 17 matchs, soit un ratio de 82% de réussite. Alors si les derniers mois inquiètent, il faudra tout de même se méfier de Jones.