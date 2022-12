La fédération anglaise a annoncé ce mardi le limogeage d'Eddie Jones de son poste de sélectionneur du XV de la Rose. Une décision qui intervient après des mois de critiques, notamment de la part de Mike Brown et Clive Woodward, Matt Giteau est monté au front pour soutenir son compatriote via un tweet. Quelques minutes avant l'éviction de l'Australien à la tête de l'Angleterre, l'ancien centre des Wallabies a donne son opinion en toute franchise : "Si Eddie Jones était limogé, ce serait la chose la plus stupide qu'ils pourraient faire à l'équipe anglaise de rugby. Il planifie et planifie et planifie des années à l'avance pour cette la Coupe du monde. C'est la seule compétition où il a toujours eu raison. Grosse erreur".

Alors que Steve Borthwick est fortement pressenti pour succéder au sélectionneur finaliste du dernier Mondial, Richard Cockerill assure dès à présent l'intérim.