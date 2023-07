Après la défaite de l'Australie face à l'Argentine, le sélectionneur des Wallabies Eddie Jones a tenu à rester positif. Il déclarait que la situation n'était pas catastrophique et que la Nouvelle-Zélande, future adversaire de l'Australie, devait se méfier.

L'Australie est en crise de résultats, c'est une certitude. Humiliée par l'Afrique du Sud puis surprise par l'Argentine dernièrement, l'équipe d'Eddie Jones recherche encore sa première victoire dans ce Rugby Championship écourté. Le sélectionneur australien est pourtant resté positif en conférence de presse d'après-match, tentant d'expliquer le pourquoi du comment. "Bien qu'il semble que la situation soit catastrophique, ce n'est pas le cas pour le moment", lâchait-il, tout en vantant une première période dans laquelle "nous déplacions le ballon avec aisance et rapidité et jouions comme nous voulions le faire". Pour autant, il concédait que son équipe manque de constance pour s'imposer : "Nous ne sommes pas en mesure de maintenir ce niveau de jeu pour le moment. Je pourrais vous donner une raison fantastique et plausible à ça mais vous n'allez pas le croire donc je ne vais pas vous la donner."

"Nous pourrions changer de visage assez rapidement"

Alors que son centre Len Ikitau s'est blessé contre les Pumas et sera indisponible deux mois, Jones avait aussi un message pour la Nouvelle-Zélande, qui sera le prochain adversaire de l'Australie, dans deux semaines : "Nous pourrions changer de visage assez rapidement. Dans les prochaines semaines. Si j'étais les All Blacks, je ferais attention". Voilà qui a le mérite d'être dit...