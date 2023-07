Le directeur du rugby sud-africain Rassie Erasmus a souligné le bon arbitrage de Mathieu Raynal par le biais d'un tweet, après le match remporté par la Nouvelle-Zélande face à l'Afrique du Sud (35-20).

Rassie Erasmus a l'habitude d'exposer certaines de ses opinions via Twitter. Notamment lorsqu'il est question d'évoquer l'arbitrage, le patron du rugby sud-africain sait se fendre de quelques tweets afin de donner son point de vue. Cela lui a même parfois causé du tort, comme après le match entre la France et les Springboks en novembre dernier, où il avait publié de nombreuses vidéos de la rencontre en remettant en cause les décisions de Wayne Barnes. Erasmus a même déjà été suspendu par World Rugby, pour une vidéo d'une heure dans laquelle il critiquait la performance de l'arbitre Nic Berry lors d'un test entre les Springboks et les Lions britanniques et irlandais.

Habitué aux tweets

Mais ce samedi, c'est positivement qu'il a commenté la performance de l'arbitre Mathieu Raynal. Ce dernier a dirigé la rencontre de Rugby Championship entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud, remportée par les All Blacks (35-20). "Sa performance a été bien meilleure que la nôtre", a écrit Erasmus, répondant à une question du média sud-africain "SA Rugby magazine". Un tweet classe, largement apprécié par les internautes.