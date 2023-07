La ville de Tours accueillera les Irlandais pour toute la durée de la Coupe du monde. 8000 places seront mises à disposition des supporters pour assister gratuitement à l'entraînement du XV du Trèfle.

La Coupe du monde approche à grands pas et les Irlandais prendront possession de la ville de Tours, leur camp de base pour le Mondial qui débutera le 8 septembre. Quelques jours avant le début de l'évènement, le XV du Trèfle s'entraînera face au public, le 2 septembre sur la pelouse du stade de la Vallée du Cher à partir de 11 heures. 8000 places seront donc ouvertes à la réservation pour permettre au plus grand nombre d'aller à la rencontre des hommes d'Andy Farrell gratuitement le temps d'une matinée. Pour l'heure la ville de Tours n'a pas encore communiqué sur la date à laquelle il serait possible de réserver ces places.

? Venez assister à un entraînement de l'équipe d'Irlande de rugby au Stade de la Vallée du Cher !



Cet entrainement sera gratuit, avec une jauge limitée à 8 000 places. Nous vous donnerons prochainement les modalités de réservations.



Un stade rénové pour les Irlandais

Pour accueillir la sélection irlandaise, la ville de Tours n'a pas fait les choses à moitié. Le stade de la Chambrerie qui sera le principal terrain d'entraînement de Sexton et ses coéquipiers est en cours de rénovation. La ville a investi entre 3 et 4 millions d'euros pour recevoir l'Irlande dans les meilleures conditions tout au long de la compétition.

La métropole a également financé du matériel de musculation. Comme indiqué dans les colonnes de France 3 Régions, les joueurs et le staff seront logés à Tours nord au Château Belmont, un hôtel de luxe où 70 personnes devraient séjourner. Pour rappel, l'Irlande débutera la compétition le 9 septembre avec un premier match face à la Roumanie à Bordeaux.