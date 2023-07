Dans une finale qu'ils n'ont subie qu'une mi-temps, avant d'écraser l'Irlande, les Bleuets ont confirmé un sentiment : individuellement, ces joueurs qui connaissent déjà le Top 14 ont un temps d'avance sur la concurrence. Et leurs notes, forcément élevées, ne traduisent que leur talent.

15. Mathis Ferté : 8/10

S’il s’est troué sur le premier ballon haut de la rencontre, Mathis Ferté s’est ensuite très bien rattrapé. Dynamique, créatif et inspiré, l’attaquant briviste fut l’auteur du premier essai des Tricolores (puis d’un doublé en fin de match) et à l’origine de plusieurs relances intéressantes sur cette finale. Alors ? Lui qui est désormais un habitué des joutes du Top 14 est davantage qu’un joueur intéressant : il est une vraie pépite.

14. Léo Drouet : 7/10

Très bien servi par Paul Costes en début de match, Léo Drouet résista alors à une série de plaquages irlandais et permit, dans la foulée, aux Tricolores d’aplatir leur premier essai de la finale (une vraie merveille, d’ailleurs…) par l’intermédiaire de Mathis Ferté. Costaud, tonique, l’ailier de Provence Rugby a marqué le dernier essai de la rencontre et une nouvelle fois prouvé qu’il était l’un des plus grands espoirs du poste en France.

A lire aussi : XV de France U20 - France - Irlande : le résumé du sacre des Bleuets face à l'Irlande

13. Nicolas Depoortere : 8/10

Il est, avec le Clermontois Baptiste Jauneau, l’attaquant Bleuet évoluant le plus régulièrement en Top 14, sous le maillot de l’Union Bordeaux-Bègles. En première période, le solide Nicolas Depoortere fut néanmoins bien surveillé par la défense irlandaise et ne put aplatir un essai que l’on pensait alors tout fait. Il produisit néanmoins une deuxième période d’un tout autre calibre et renversa quelques Irlandais pour aplatir un bel essai… son cinquième dans cette compétition ! Depoortere ? C’est costaud...

12. Costes Paul : 8,5/10

Depuis le début de cette Coupe du monde, on comprend mieux pourquoi le manager du Stade toulousain Ugo Mola considère le fils d’Arnaud Costes (ancien flanker international) comme l’un des joueurs les plus prometteurs de la formation rouge et noire. De fait, Paul Costes a non seulement du feu dans les jambes mais est aussi capable de gestes magnifiques, comme ce fut le cas sur le premier essai français, au cours duquel il servit Léo Drouet d’un remarquable « offload » à pleine vitesse. Ce talent pur fut remplacé par le Lyonnais Arthur Mathiron en fin de rencontre.

11. Théo Attissogbe : 6/10

Le jeune attaquant de la Section paloise a connu une première période mitigée. S’il fut solide au contact, il frappa en revanche un coup de pied directement en touche et eut du mal à trouver des espaces face à une défense irlandaise au départ remarquablement bien organisée. Il revint dans le second acte avec de tout autres intentions et, solide défensivement, ne permit jamais aux Irlandais de prendre les extérieurs.

10. Hugo Reus : 8/10

Quelque chose nous dit qu’il aura, au cours de la saison 2023-204 de Top 14, beaucoup plus de temps de jeu qu’il n’en eut l’an passé du côté de La Rochelle, où Antoine Hastoy et UJ Seuteni se sont partagé le poste. Au vrai, Hugo Reus est un demi d’ouverture précis, intelligent, doté d’un sang froid étonnant et surtout excellent dans ses tirs au but : auteur d’un 100 % face aux perches en demi-finale contre l’Angleterre, il fut cette fois encore quasi parfait (6/8).

9. Baptiste Jauneau : 9/10

Le cas de Baptiste Jauneau nous interpelle. S’il était né hors de nos frontières, il compterait d’ici trois ans une bonne trentaine de sélections en équipe de France, tant il est bon. Le problème, c’est qu’il a devant lui un extraterrestre (Antoine Dupont) et qu’il ne pourra le déloger d’ici peu. Quoi qu’il en soit, le Clermontois fut l’auteur d’une finale de Mondial magnifique, tant dans l’animation (cinq plaquages cassés) que dans l’occupation au pied. Il fut remplacé en fin de match par le Brivisite Léo Carboneau, digne fils de Philippe.

7. Oscar Jegou : 8,5/10

Très précieux en touche offensive, il a également contribué à beaucoup gêner l’alignement irlandais en phase défensive. Immensément précieux, quand on sait la force de ces Irlandais sur groupé-pénétrant après touche. Surtout, son activité dans le jeu est immense, autant en attaque qu’en défense, autant au large qu’au près. Il est récompensé par son essai (38e) sur du pick n go. Encore déterminant sur un grattage décisif (48e), quand les Bleuets venaient de faire un premier écart significatif au score (31-14). Sur le dernier essai de Nouchi, c’est aussi lui qui traverse le ruck. Un match dont on ne jetterait pas grand-chose.

Marko Gazzotti a été omniprésent dans cette finale et dans l'ensemble de la compétition

8. Marko Gazzotti : 8/10

Ses charges sont toujours redoutables. Dur à l’impact, énergique, il casse presque systématiquement le premier plaquage. Très propre aussi, que ce soit sur les collisions ou son jeu de passe. Alors qu’il est encore surclassé, le Grenoblois Gazzotti est tout proche d’être le meilleur joueur de cette Coupe du monde junior. Il avait déjà été l’un des tout meilleurs joueurs du Tournoi des 6 nations juniors. Faut-il encore vous dire l’avenir qui l’attend ?

6. Lenni Nouchi (cap.) : 7,5/10

Longtemps, il n’y a pas eu de grands coups d’éclat. Mais Lenni Nouchi est d’une activité redoutable dans toutes les tâches dures. Ce qu’on attend d’un capitaine, qui passe en premier pour le sale boulot. Ce sera la marque de son Mondial. Et c’est son passeport pour la suite de sa carrière qui s’annonce radieuse. Pour tous ces sacrifices, il a finalement été récompensé en fin de match d’un essai de grande classe (75e). Mission accomplie. Et très bien accomplie.

5. Posolo Tuilagi : 6/10

Surpris sur le premier essai des Irlandais, où le demi de mêlée a tourné à son avantage l’immense différence de gabarit pour lui passer entre les jambes (en rampant?). Ensuite, il a été présent dans le registre où on l’attendait : sa puissance. Avec parfois la gourmandise de sa jeunesse, quand il se fait prendre à la faute sur un contre ruck colossal de force mais excessif aux yeux de l’arbitre. L’avenir reste à lui.

A lire aussi : XV de France U20 - Les Bleuets sur le toit du monde, la France sacrée pour la troisième fois de suite

4. Hugo Auradou : 7,5/10

Très précieux en touche et surtout en défense. Il n’a pas touché beaucoup de ballons, ne s’est pas beaucoup illustré offensivement mais son travail défensif compense très largement et fait pencher la balance du côté du très positif. Dans le petit périmètre, il a plaqué, s’est relevé et plaqué encore. C’est moins visible, c’est sûr, mais cela vaut tout l’or du monde pour des Bleuets qui ont d’abord été étouffés par les vagues irlandaises. Également très à son avantage dans le jeu au sol, avec quelques grattages décisifs.

3. Zaccharie Affane : 6,5/10

Comme ses compères de la première ligne, il a d’abord beaucoup travaillé en défense pour endiguer les vagues irlandaises, sur du jeu à une passe répétitif mais qui use. Sa puissance a parfois permis d’inverser la pression et de permettre aux Bleus de défendre en avançant. En revanche, il n’a jamais pris franchement le dessus en mêlée. Il a même été pénalisé une fois (67e) pour une mauvaise liaison.

2. Pierre Jouvin : 7/10

Si la touche française a été de si bonne tenue, il a évidemment sa part de crédit comme pour son entraîneur, Samuel Cherouk. Ses lancers sont d’une précision impeccable et ont permis aux Bleuets, grâce à une bonne coordination avec ses sauteurs privilégiés Jegou et Auradou, de parfaitement lancer leur jeu. Dans le mouvement, il a été très actif au sol, notamment sur des soutiens offensifs excellents de timing et d’efficacité. Payé de toutes ces belles choses par un essai sur ballon porté (42e).

1. Lino Julien : 7/10

Sa titularisation en dernière minute ne l’a pas perturbé (blessure de Penverne). Solide en mêlée sans jamais franchement prendre le dessus, il a participé à offrir aux Bleuets une rampe de lancement propre. Sanctionné une fois, tout de même (bras cassé, 28e). Dans le jeu, il a plaqué, beaucoup. Et souvent en avançant, cherchant systématiquement à dominer ses collisions. Son impact physique a fait beaucoup de bien aux Bleus, parfois mis à la rupture par les longues possessions irlandaises en première période. Battu sur l’essai du centre irlandais Devine (31e), il se rattrape tout de suite après. Au relais de Posolo Tuilagi qui avait déjà avancé à l’impact proche de la ligne, Lino Julien relève le ballon sans attendre et inscrit le deuxième essai des Bleuets (34e), qui leur permettait alors de reprendre la tête. Du beau boulot.