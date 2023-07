Auteur de plusieurs passes après contacts sublimes, à la manière de l'ancien All Black Sonny Bill Williams, le trois-quarts centre Paul Costes fut - en plus d'être spectaculaire - efficace et décisif lors de la finale remportée face aux Irlandais. Et le Toulousain devrait encore faire parler de lui.

À l’heure d’évoquer le « roi des off load », chacun pensera évidemment au génial trois-quarts centre all black Sonny Bill Williams, champion du monde en 2011 et 2015, lequel excellait en la matière. Et s’il avait trouvé aujourd’hui son digne successeur du côté des moins de 20 ans français ? C’est sûrement un peu exagéré mais il faut déjà savoir que les Bleuets, qui pratiquent un jeu offensif et ambitieux dans cette Coupe du monde, sont ceux qui effectuent le plus de passes après contact sur la scène internationale dans la catégorie.

Avant la finale, l’équipe de Sébastien Calvet était celle qui en avait réussi le plus dans la compétition, avec un impressionnant total de 70, loin devant l’Angleterre qui pointait à… 30 ! Et la différence était énorme avec l’Irlande et ses 11 passes après contact. Le match de ce vendredi n’a fait que confirmer la tendance, même si les Tricolores ont même été parfois gourmands. Et, dans ce domaine, un joueur a éclaboussé le match de sa classe. Il s’agit du numéro 12 Paul Costes.

Paul Costes face à deux joueurs irlandais a été remarquable

Au four et au moulin

Le truc ? C’est que l’intéressé ne s’est pas contenté d’assurer le spectacle. Si sa formation, menée 7-0 au bout de quelques minutes de jeu, est rapidement revenue dans la partie, elle le doit en partie au joueur toulousain. En effet, Costes a remis les siens dans l’avancée et, sur l’essai égalisateur de Mathis Ferté, c’est lui qui a d’abord éliminé deux défenseurs avant de trouver de la continuité en bout de ligne d’un sublime « off load ». Un geste absolument décisif qu’il a réitéré à plusieurs reprises, offrant à chaque fois des décalages précieux. Sur l’un d’entre eux en première mi-temps, il a d’ailleurs bien failli délivrer un autre essai, mais un léger en-avant est venu gâcher l’action.

Au-delà de ces fameuses passes après contact, Paul Costes s’est fait aussi une spécialité de pénétrer dans la défense irlandaise. Sur le deuxième essai français signé Pierre Jouvin, c’est encore lui qui a gagné d’importants mètres au cœur de la muraille verte. Et que dire de son petit coup de pied par-dessus, qu'il a lui-même récupéré, à l'heure de jeu... Superbe défenseur (avec notamment un ballon chaud gratté devant l’en-but bleuet dans le deuxième acte) et, au four et au moulin, le Toulousain a même prêté main-forte quelques fois à ses avants sur des ballons portés dominateurs.

Le staff de Toulouse compte sur lui

Globalement, Costes aura formé avec Nicolas Depoortère une paire de centres aussi efficace que complémentaire durant tout ce Mondial. Et dire qu’il manquait Emilien Gailleton, qui était en stage à Monaco avec le XV de France, dans ce secteur de jeu… En tout cas, le fils de l’ancien troisième ligne international Arnaud Costes aura fini de montrer ces dernières semaines qu’il allait faire parler de lui à l’avenir. En club déjà, puisqu’il devrait profiter de l’absence de cadres – retenus pour la Coupe du monde – afin d’engranger du temps de jeu en début de saison. Sacré champion de France espoir avec Toulouse début juin, il s’est déjà montré à son avantage la saison passée sur chacune de ses premières apparitions en Top 14. Il est d’ailleurs très apprécié par son manager Ugo Mola et son staff, qui comptent sur lui pour les prochains mois. Tout le monde comprendra pourquoi après la finale dantesque dont il fut l’auteur en Afrique du Sud...