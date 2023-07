Biarritz continue son recrutement tardif. Le club basque a officialisé l'arrivée du centre de Bayonne, Yann David.

C'est le loisir de l'été à Biarritz. Les supporters du club basque doivent passer du temps sur Twitter. Et sur un compte en particulier, celui du président du BO, Jean-Baptiste Aldigé. Ce dernier, au contraire, ne doit pas passer beaucoup de temps sur la Côte des Basques à profiter du soleil. Après la vente avortée de Biarritz et, par conséquent, la reprise manquée d'Agen par duo Gave-Aldigé, le BO fait un mercato tardif. Plusieurs arrivées et prolongations sont annoncées tous les jours sur le compte Twitter du président du club. La dernière en date : celle de Yann David.

De Bayonne à Biarritz

Annoncé dans un premier temps du côté de Dax, le centre s'est finalement engagé pour deux saisons avec le Biarritz Olympique. La concurrence sera forte à son poste avec Jonathan Joseph, Tyler Morgan et François Vergnaud. L'international français, quatre capes, ne sera pas dépaysé dans le Pays basque. Il a porté le maillot de Bayonne ces deux dernières années, après avoir défendu les couleurs de Bourgouin-Jallieu, du Stade toulousain et de Castres. Il a joué onze rencontres cette saison. Il ne devrait pas être le seul joueur à passer de l'Aviron au BO. L'ouvreur Jason Robertson est toujours attendu chez les Rouge et Blanc.