La reprise des entraînements a eu lieu la semaine dernière pour le Biarritz olympique. Ce mardi, plusieurs recrues ont rejoint l'effectif, parmi elles, le pilier international français Mohamed Haouas.



Tout juste une semaine après son officialisation par le club basque, Mohamed Haouas s'est entraîné avec le Biarritz olympique ce mardi matin. Le joueur avait été libéré par Clermont à la fin du mois de juin suite à son procès pour une affaire de violences conjugales. Le club auvergnat avait confirmé le départ du pilier droit : "L’ASM Clermont Auvergne confirme que Mohamed Haouas ne portera pas les couleurs du club le 1er juillet 2023. À ce jour, il n’existe plus d’engagement entre le pilier droit montpelliérain et le club clermontois."

C’était son premier entraînement sous ses nouvelles couleurs et devant quelques supporters venus assister à la séance du jour, l’ancien pilier du MHR a pris ses repères dans le pack rouge et blanc, dirigé par Roger Ripoll. Si plusieurs cadres de l’effectif basque étaient là (Dyer, Sauveterre, Soury, Millar), il y avait aussi quelques nouveaux visages sur le terrain annexe d’Aguiléra, puisque le talonneur Brendan Lebrun, le pilier Kévin Tougne ou le deuxième ligne Charlie Matthews ont participé à l’entraînement.

Mohamed Haouas avait également été condamné à neuf mois de prison ferme pour "violences aggravées" dans l'affaire de la boulangerie dont les faits remontent à 2014.

Première séance avec les couleurs du Biarritz Olympique pour le pilier Mohamed Haouas. Chez les trois-quarts, l’international Gallois Rhys Webb et l’anglais Zach Kibirige sont là.@midi_olympique @RugbyramaFR pic.twitter.com/RKROWmPpZC — Pablo Ordas (@Pablordas) July 11, 2023

Mohamed Haouas lors de son premier entraînement avec le BO. Pablo Ordas

Rhys Webb et Zach Kibirige avec les trois-quarts, Cordin attendu demain

Un peu plus loin, dans le groupe des arrières qui travaillaient sous la houlette de Renaud Dulin et Jean-Emmanuel Cassin, deux nouveaux visages attiraient forcément les regards : ceux du demi de mêlée gallois Rhys Webb (34 ans, 40 sélections) et de l’ailier anglais Zach Kibirige (28 ans). Arrivé de Montpellier, le jeune Robin McClintock était aussi là.

L’effectif rouge et blanc va continuer de voir des nouvelles têtes débarquer dans les prochains jours, puisque dès demain, c’est l’ex arrière de Toulon, Gervais Cordin, qui va arriver sur la Côte basque. D’autres recrues vont suivre, le BO n’ayant pas encore terminé son recrutement. Ce midi, le club basque a officialisé la signature de l’ouvreur Christopher Hilsenbeck. Les décideurs biarrots cherchent encore un deuxième ligne et un demi d’ouverture.

Pour rappel, Biarritz affrontera Colomiers lors de la première journée de Pro D2 le jeudi 17 août.