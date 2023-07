En raison de la vente avortée au dernier moment en juin, le SUA a pris du retard sur son recrutement. Un ouvreur était recherché en priorité et le plus vite possible par Bernard Goutta. Il a été trouvé.

Selon nos informations, les Agenais vont engager dans les prochains jours Dorian Jones. L’ouvreur gallois devrait rejoindre le Lot-et-Garonne en qualité de joker Coupe du monde de Sonatane Takulua. Au poste de demi d’ouverture, l’ancien Carcassonnais sera en concurrence avec les deux jeunes Emile Dayral et Thomas Vincent. Cependant, une question subsiste. Que fera le SUA une fois que le joueur de 30 ans arrivera en fin de contrat, en octobre prochain ? S’il séduit le staff lot-et-garonnais, Dorian Jones pourrait se voir proposer une prolongation de contrat. En revanche, si ce n’est pas le cas, les Agenais pourraient profiter de la période d’après Coupe du monde pour se renforcer. Pour rappel, Elton Jantjies ne reviendra pas du côté d’Armandie. Le Springbok pourrait s’engager prochainement avec un club de Super Rugby. Les Lions sont notamment intéressés. Pas d’autre recrue à Agen ? Par ailleurs, Bernard Goutta aurait aimé renforcer ses lignes arrières durant l’intersaison. Le manager ciblait notamment le poste de second centre et aurait aimé ajouter un voire deux ailiers dans le lot. Sans oublier un demi de mêlée en qualité de joker Coupe du monde. Pour ce dernier poste, il comptera finalement sur Dorian Bellot, Théo Idjellidaine ainsi que les espoirs Romain Lefort et Tom Chazarin. Pour le reste, les dirigeants lot-et-garonnais ne devraient pas faire de folie en cette fin de mercato. La priorité serait, pour l’heure, de se renforcer après le Mondial. Pourtant, des noms ont circulé dans les couloirs d’Armandie comme ceux de Dorian Laborde, Yvan Reilhac ou Harry Glover. Mais, sauf grosse opportunité de dernière minute, c’est bien avec l’effectif actuel que le SUA devrait débuter le prochain exercice. Ça sera face à Brive, à domicile, le 18 août prochain.