Max Guazzini et Fabien Galthié étaient à Menton ce jeudi et ont visité la tombe de William Webb Ellis, l'Anglais qui aurait inventé le rugby selon la légende, et qui a donné son nom au trophée de la Coupe du monde que les Bleus veulent soulever pour la première fois de leur histoire.

Un hommage avant la consécration ? Max Guazzini, l'ancien président historique du Stade français, a publié sur ses réseaux sociaux une photo avec son ami Fabien Galthié, sur la tombe de William Webb Ellis. "Avec Fabien Galthié sur la tombe de Webb Ellis le jeune anglais inventeur du rugby ce 12 juillet à Menton", écrit l'ancien boss parisien en légende. Avec Fabien Galthié sur la tombe de Webb Ellis le jeune anglais inventeur du rugby ce 12 juillet à Menton. pic.twitter.com/yn9NjVKABP — Max Guazzini (@MaxGuazzini) July 12, 2023 A l'âge de 16 ans, William Webb Ellis aurait été le précurseur du rugby en saisissant à deux mains le ballon, alors que le football était en vigueur partout en Angleterre. Mythe ou réalité ? La saga 200 ans du rugby, en lecture ou en podcast, revient sur cet épisode phare de l'histoire de notre sport. Fabien Galthié est à Monaco avec l'ensemble du staff et les 42 joueurs français pour le premier stage de préparation à la Coupe du monde. Après une grosse semaine de repos, les Bleus se retrouveront du 24 juillet au 3 août à Marcoussis pour la phase deux de leur préparation. Le premier match amical est prévu le 5 août à Édimbourg contre l'Écosse.