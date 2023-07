Le marché des transferts bat encore son plein. Ce lundi, le Stade toulousain a officialisé la prolongation de son pilier droit Paul Mallez (22 ans).



Le champion de France continue de se renforcer pour les saisons à venir en verrouillant son pilier droit de 22 ans, Paul Mallez. Le Français, qui a disputé le Tournoi des 6 Nations U20 en 2021, est désormais lié avec les Rouge et Noir jusqu'en 2026. La saison prochaine, il évoluera sous les couleurs de Provence Rugby, sous forme de prêt, afin d'avoir plus de temps de jeu. Lors de l'exercice 2022-2023, Paul Mallez a joué 9 rencontres avec les Toulousains, et a été titularisé lors des deux dernières journées.

???? ?????? prolonge jusqu'en ???? \ud83d\udcab



Notre pilier s'engage pour 2 années supplémentaires avec le Stade.

Cette saison, il sera prêté à @ProvenceRugby ?



Axe 3️⃣ : ??????? ???? ?? ????????? #Trajectoire2027\ud83d\udcaa pic.twitter.com/y7d1vcrsJy — Stade Toulousain (@StadeToulousain) July 10, 2023

Nouveau renfort pour Provence Rugby

Provence Rugby continue de bâtir une équipe de taille avec un effectif bien rodé pour la Pro D2. Après les signatures d’Arthur Coville, Thomas Salles ou encore Jean-Charles Orioli, le club d'Aix en Provence s'arme comme il se doit pour tenter de jouer le haut de tableau de la deuxième division française. Sans compter les espoirs, Paul Mallez est le sixième pilier de l'équipe sudiste. Il sera concurrencé par l'expérimenté Tomas Francis, ancien joueur des Ospreys.