Face à l'Angleterre en demi-finale du championnat du monde U20, Oscar Jégou, Paul Costes, et autres Mathis Ferté ont surnagé, prenant ainsi le relais aux autres hommes forts du Mondial.

Trois Bleuets peuvent en cacher trois autres. En demi-finale du championnat du monde U20, les projecteurs étaient braqués sur Posolo Tuilagi, Baptiste Jauneau et Nicolas Depoortere, hommes de base de cette équipe de France des moins de 20 ans depuis le début de la compétition. Ce sont finalement trois autres pépites de la formation de Sébastien Calvet qui ont surnagé face aux Anglais : le troisième ligne Oscar Jégou, le trois-quarts centre Paul Costes, et l'arrière Mathis Ferté.

Derrière l'intouchable Marko Gazzotti, irrésistible et grand monsieur de cette demi-finale, le troisième ligne Oscar Jégou a réalisé une grande performance. Le Rochelais, qui était jusque-là assez discret dans la compétition, a montré tout son talent avec une activité hors-norme en défense et dans le jeu. Dès le début de la rencontre, le flanker pensait mettre son équipe dans le sens de la marche mais l'arbitre Angus Mabey en décidait autrement. Ce fut finalement dans le second acte, bien lancé dans la défense anglaise, qu'il inscrivait sa première réalisation personnelle du Mondial pour donner 18 points d'avance à la France. Celui qui a découvert le rugby sur l'île d'Oléron à l'âge de cinq ans, capitaine face à l'Ecosse lors du dernier Tournoi des 6 Nations, n'a disputé qu'un seul match avec le Stade rochelais cette saison (30 minutes disputées).

Ce grand espoir du rugby maritime, proche de Matthias Haddad qui lui donne des conseils pour progresser, s'affirme de plus en plus, et devrait avoir davantage de temps de jeu la saison prochaine dans une troisième ligne rochelaise où Grégory Alldritt, Paul Boudehent, Yoan Tanga, et Levani Botia préparent actuellement la Coupe du monde (8 septembre-28 octobre) avec leur sélection.

Paul Costes au centre du jeu

Sa vision du jeu lui permet d'être pratiquement toujours au bon endroit, au bon moment. Le Toulousain, qui forme une paire de centres alléchante avec Nicolas Depoortere, a reçu la meilleure note de la ligne de trois-quarts, à égalité avec Mathis Ferté. Ses courses ont très souvent ouvert des espaces dans la défense anglaise, et sa technique de plaquage, efficace, lui permet d'être rarement pris à défaut. Champion de France avec le Stade toulousain en catégorie Espoirs, le fils d'Arnaud est en train de se faire un prénom. Face à l'Irlande, il pourrait décrocher un troisième titre cette saison : "Quand tu joues dans un club animé par l'envie de tout le temps gagner, tu ne te contentes jamais de ce que tu as, confiait-il avant le début du Mondial. Je suis venu en Afrique du Sud pour remporter la Coupe du monde. Je veux essayer d'apporter à l'équipe grâce à la confiance que j'ai en moi. Je reste sur une finale gagnée donc je ne peux que me sentir bien."

Paul Costes face à l'Angleterre a reçu la note de 7,5/10 sur Rugbyrama. Steve Haag / Icon Sport

Il faut dire qu'en club, Paul Costes côtoie des anciens U20 devenus pour certains des cadres de la grande équipe de France, comme Romain Ntamack, héros du Stade de France face à La Rochelle, qui avait battu la Nouvelle-Zélande lors du Mondial U20 2018. "Ils m'ont surtout conseillé sur la manière d'aborder la compétition. Ils ont réussi à gagner la Nouvelle-Zélande en 2018, donc forcément, tu les écoutes quand ils te parlent." Ntamack, Lebel ou encore Barassi lui donneront peut-être quelques recommandations de dernière minute avant la grande finale vendredi contre l'Irlande, même si Paul Costes a déjà tout d'un futur grand.

Mathis Ferté à sa main

L'arrière briviste avait débuté son Mondial par une très belle performance face au Japon (8/10). Plus discret face aux Baby Blacks lors de la deuxième journée, il avait subi les conditions de jeu dantesques du jour, malgré un certain courage en défense. Face aux Anglais, Mathis Ferté a surnagé dans les 20 premières minutes, alors même que ses coéquipiers étaient en souffrance. Ce fut d'ailleurs lui qui marqua le premier essai des Bleuets après s'être joué de la défense anglaise le long de la ligne de touche.

Avec le CA Brive, l'arrière a disputé 17 rencontres de Top 14 pour 1107 minutes disputées. Cette expérience du haut niveau lui permet d'être au rendez-vous quand le niveau grimpe et que les matchs se densifient. "J’aime bien déplacer le ballon d’un côté à l’autre. Quand je joue, j’essaye de mettre du rythme, c’est ce qui me plaît", confiait-il en janvier dernier. Le polyvalent trois-quarts, aussi bien à l'aise à la mêlée qu'à l'arrière, devra montrer la voie face à l'Irlande pour aller chercher une troisième couronne mondiale d'affilée, et marquer encore un peu plus l'histoire.