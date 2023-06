Ce samedi, l'équipe de France des moins de 20 ans a écrasé le Japon pour débuter de la meilleure des manières sa Coupe du monde. Une victoire époustouflante sur le score de 75-12. Dans cette rencontre, Marko Gazzotti a une nouvelle creuvé l'écran tandis que Nicolas Depoortère a mis le feu dans la défense japonaise. Voici les notes des Bleuets !

15. Mathis Ferté : 8/10

Le Briviste n'a pas franchement été mis en difficulté par le jeu au pied japonais. Mieux, il a toujours assuré sous les ballons hauts, et n'a jamais hésité à relancer.

À la 30ème minute, il a créé le décalage avec son intervention pour amener l'essai de Capilla. En début de second acte, il a mystifié le dernier défenseur adverse avec un cadrage-débordement pour inscrire son essai et donner encore un peu plus de relief à sa performance.

14. Léo Drouet : 5,5/10

Lors de sa dernière sortie avec les Bleuets, le joueur de Provence Rugby s'était offert un quadruplé face au pays de Galles. Cette fois, Léo Drouet a été beaucoup moins en vue malgré le festival des Français. Discret dans le jeu, il a manqué de justesse dans ses interventions. Son ballon échappé en fin de match l'atteste.

13. Nicolas Depoortère : 8/10

Incontestablement un des grands hommes de ce match. Et il n'a pas tardé à s'illustrer puisqu'il a inscrit le premier essai de la partie dès la 2ème minute. À la demi-heure, il s'est échappé sur le bord de touche avant de servir Capilla pour la cinquième réalisation bleue.

Trois minutes plus tard, il a commis la seule faute de sa partie, avec un plaquage dangereux qui lui a valu un carton jaune. Le centre de l'UBB s'est rapidement repris avec un doublé à la 49ème minute. En fin de match, il a offert l'essai sur un plateau à Carbonneau après un ultime exploit personnel.

Nicolas Depoortère (à gauche) s'est offert un doublé. Steve Haag / Icon Sport

12. Paul Costes : 8/10

Intenable, le centre toulousain a brisé à plusieurs reprises le rideau défensif nippon. Dans le premier acte, il est à l'origine du premier essai des Bleuets avec quelques interventions tranchantes. À la 10ème minute, c'est lui qui crée le décalage au centre du terrain, avant de servir Baptiste Jauneau dans l'espace pour amaner l'essai de Gazzotti cinquante mètres plus loin. Son duo avec Depoortère a de quoi inquiéter les futurs adversaires de la France.

11. Maël Moustin : 6,5/10

Souvent laissé seul sur son aile gauche, le Bordelo-Béglais a effectué un début de rencontre tonitruant. Solide à l'impact, il a souvent joué juste. Il aurait même pu se voir récompensé d'un essai peu avant l'heure de jeu, mais a manqué de vitesse pour terminer l'action. Un bon match de Moustin.

10. Hugo Reus : 8/10

Un samedi classique pour Hugo. Très en forme avec La Rochelle en cette fin de saison, le demi d'ouverture n'a pas ralenti la cadence face aux Japonais. Dès la 8ème minute de jeu, il a terminé derrière la ligne grâce à une feinte de passe d'école. Par la suite, il s'est "contenté" de transformer les essais français. Il a terminé avec un 6 sur 6 face aux perches.

9. Baptiste Jauneau : 8,5/10

Derrière un pack qui n'a jamais cessé d'avancer, Baptiste Jauneau a fait ce qu'il a voulu. Dans un fauteuil pour animer le jeu tricolore, il s'est offert deux passes décisives dans le premier acte. La première a été pour Noah Zinzen, le seconde par Mark Gazzotti. En fin de première mi-temps, il a fait du bien grâce à la longueur de son jeu au pied. Remplacé à la mi-temps par Léo Carbonneau, Jauneau a prouvé qu'il sera encore une fois un des leaders des Bleuets dans ce Mondial. Le Briviste a réalisé une très bonne entrée, auréolée d'un essai à dix minutes du coup de sifflet final.

Baptiste Jauneau a réalisé une mi-temps de très haut niveau. Steve Haag / Icon Sport

8. Marko Gazzotti : 8,5/10

Le numéro 8 grenoblois a été irrésistible ballon en main. Auteur du deuxième essai après une folle course sur trente mètres, Marko Gazzotti a été un véritable poison dans la défense japonaise. Peu avant la pause, le troisième ligne français a une nouvelle fois fait parler sa puissance en inscrivant un doublé. Particulièrement saillant en défense, le Grenoblois a une nouvelle fois prouvé qu'il était l'un des tauliers des Bleuets.

7. Noa Zinzen (non noté)

Auteur d'un essai après un beau travail de Baptiste Jauneau, le jeune troisième ligne du Racing est vite sorti et a cédé sa place à Esteban Capilla. Également marqueur, le Bayonnais est sorti sur carton jaune et s'est fait pénalisé à deux reprises en première période.

6. Lenni Nouchi : 6,5/10

Malgré sa puissance naturelle et ses avancées ballon en main, le troisième ligne montpelliérain a parfois été trop gourmand en tentant des chistéras au sol. Globalement au-dessus face à son vis-à-vis japonais, Nouchi a fait le travail.

Lenni Nouchi était le capitaine des Bleuets ce samedi. Steve Haag / Icon Sport

5. Brent Liufau : 8/10

Par sa puissance, le jeune palois a su densifier le pack français. Derrière la première ligne des Bleuets, Brent Liufau a su mettre à profit son énorme gabarit pour mettre à mal la mêlée japonaise. Intraitable en défense avec des plaquages à la pelle, Liufau a impressionné par son activité.

4. Hugo Auradou : 7/10

Le jeune deuxième ligne s'est fait remarquer par son activité en touche. Auteur d'un contre sur les lancers japonais, Hugo Auradou a constamment gagné des mètres avec le cuir.

3. Théo Duchene 7/10

Après avoir mis à mal le pilier adverse sur la première mêlée, le jeune clermontois a accentué sa domination dans l'exercice en traversant systématiquement le gaucher japonais.

2. Pierre Jouvin 6/10

Malgré deux lancers égarés, l'Agenais était à la pointe du combat face au Japon. À l'instar des deux piliers français, Pierre Jouvin a été dominant en mêlée fermée et dans le jeu au sol. Sorti en début de seconde période, Jouvin a été à la hauteur des événements.

1. Louis Penverne 6/10

Le pilier gauche a tenu son rang en mêlée fermée et a été très propre ballon en main. Sorti à la pause, comme bon nombre d'avants, le jeune rochelais a donné satisfaction au staff des Bleuets en vue du prochain match face à la Nouvelle-Zélande.