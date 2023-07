Le numéro 8 des Bleuets Marko Gazzotti a été déterminant dans la victoire des siens face à l'Angleterre ce dimanche, en demi-finale de la Coupe du monde des moins de 20 ans (52-31). Précieux en défense, capital en attaque, il a tout fait au XV de la Rose pour sortir la France d'un sacré pétrin.

Pour gagner un crunch en demi-finale de Coupe du monde, vous avez forcément besoin de joueurs au-dessus du lot. Ce dimanche soir, sur la pelouse de l'Athlone Stadium, c'est un joueur habitué aux éloges qui a encore sorti son épingle du jeu : Marko Gazzotti. Dire que ce jeune homme est seulement un 2004, qui joue au milieu de joueurs principalement nés en 2003. Le plus jeune fut pourtant le plus grand face à une équipe anglaise qui aura tendu un piège efficace à des Bleuets qu'on a senti au-dessus de leurs adversaires. Le piège pour les hommes de Sébastien Calvet, c'était de tomber dans la précipitation et l'indiscipline, en sachant que ce dernier secteur est le point noir de cette équipe. Il fallut alors un Gazzotti des grands soirs pour sortir les Français de la panade. Lorsque les Tricolores étaient menés, il a montré l'exemple, notamment en défense en grattant deux ballons très importants (31e et 53e) à l'entrée de ses 22 mètres.

Un essai symbolique

Ce dernier ballon chipé dans un ruck a d'ailleurs directement amené l'essai de Lenni Nouchi. Déterminant en défense, le Grenoblois fut aussi décisif en attaque. Ses charges dévastatrices ont mis sur les fesses de nombreux défenseurs anglais et ont sans cesse amener le danger. À la 23e et à la 73e minute, c'est lui qui permet aux siens de s'approcher de la ligne. Mais Nouchi puis Jauneau n'ont pas su concrétiser derrière, se montrant maladroits proche de l'en-but. Gazzotti s'est aussi démarqué par son intelligence de jeu, doublée par une technique impressionnante pour un joueur de cet âge et de ce gabarit. Ses lectures de jeu en sortie de phases statiques sont un modèle du genre. Le numéro 8 fixait parfaitement sur l'essai de Ferté et était même récompensé de son gros match par une réalisation personnelle. Après avoir récupéré un petit par-dessus au pied de Sam Harris, il se démenait pour trouver de l'avancée et passer les bras au terme d'un joli numéro personnel. Alors que l'action rebondissait, il était au soutien de Jauneau après une percée de Nouchi et résistait au dernier défenseur anglais pour filer derrière la ligne. Grosses capacités physiques, intelligence de jeu, technique au-dessus de la moyenne... Marko Gazzotti n'a pas tout pour devenir un très bon joueur de rugby : il l'est déjà.