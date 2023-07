Malmenés en première période et menés de dix points à la pause, les Bleuets ont régalé dans le second acte pour finalement s'imposer 52-31 face à l'Angleterre. C'est finalement une victoire large pour les protégés de Sébastien Calvet, qui défieront l'Irlande en finale pour devenir champions du monde.

Ce dimanche soir, sur la pelouse de l'Athlone Stadium du Cap, en Afrique du Sud, les Bleuets avaient rendez-vous avec une partie de leur destin en demi-finale de la Coupe du monde U20 2023. Impressionnants de facilité lors des matchs de groupe face au Japon, à la Nouvelle-Zélande, six fois titrée dans la compétition, puis le pays de Galles, les hommes de Sébastien Calvet devaient affronter l'Angleterre dans le dernier carré. Un adversaire largement dominé en mars lors du Tournoi des VI Nations mais contre lequel il est toujours délicat de jouer en grande compétition tant la rivalité est forte entre les deux nations. Favorite, la France avait donc prévenu que la tâche ne serait pas aisée.

Bien leur en a pris puisque le XV de la Rose a démarré ce match comme s'il jouait sa vie... et, surtout, comme cette génération n'avait encore jamais joué. Conquérants et impressionnants dans les épreuves de force, les Anglais prenaient (très) rapidement les devants : d'abord via une pénalité de Louie Johnson (0-3, 4e) puis deux essais de Sam Harris (0-10, 13e) et Alex Wills (0-17, 15e). Après un quart d'heure de jeu, la France se retrouvait donc largement menée dans ce mini Crunch et, surtout, derrière au score pour la toute première fois de la compétition organisée depuis plusieurs semaines en Afrique du Sud. Cependant, les Français avaient de la ressource et, dès la reprise du jeu, ils passaient la ligne anglaise via Mathis Ferté (7-17, 18e), trouvé par Marko Gazzotti, par ailleurs immense dans cette demi-finale. Ensuite, les choses s'arrangeaient encore plus avec l'essai de Paul Costes (14-17, 26e). Alors, on se disait que le XV de France allait pouvoir dérouler son rugby et marcher sur une équipe britannique qui avait joué son va-tout d'entrée.

Un carton jaune anglais lourd de conséquences

Croire cela serait mal connaître les poulains de Mark Mapletoft, le sélectionneur des juniors anglais ! En fin de première période, les joueurs d'outre-Manche continuaient effectivement de dominer la France sur les mêlées et, quand les Bleuets se procuraient une belle situation, ils se sabordaient tous seuls. La faute de Posolo Tuilagi, qui gênait la défense anglaise sur une belle touche tricolore consécutive à une 50-22 de génie de Hugo Reus (34e), en était le symptôme parfait. En suivant cette action, quelques minutes plus tard, l'Angleterre, sur une combinaison parfaite en touche entre Nathan Jibulu, le lanceur, Lewis Chessum, le réceptionneur, et Chandler Cunningham-South, le finisseur, reprenait dix points de marge. A la pause, les Britanniques menaient donc 14-24.

