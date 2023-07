Supérieurs dans tous les domaines, les Springboks ont écrasé les Wallabies (43-12) dans une rencontre à sens unique pour cette nouvelle édition de Rugby Championship. En place globalement et proposant un rugby complet, les hommes de Jacques Nienaber n'ont jamais été inquiétés par des Australiens trop timorés dans plusieurs secteurs de jeu.

L'Afrique du Sud a vaincu facilement l'Australie (43-12) en ouverture du Rugby Championship au Loftus Versfeld Stadium de Pretoria et débutent idéalement la compétition avec le bonus offensif.

Alors que ce Rugby Championship connaître un format réduit par les circonstances mondiales à venir pour la défendre de leur titre prochainement, la nécessité de débuter comme il se devait les hostilités s'imposait pour les locaux. Les Australiens prenaient un malin plaisir à casser l'ambiance à Pretoria tout de même, grâce à une course éclair de Koroibete dans son couloir pour déposer la défense sud-africaine, en retard pour le coup en terme de lisibilité (0-5, 5 ème). Piqués au vif, les Champions du monde tissaient leur toile par étapes. D'abord par un essai d'Arendse, fruit d'un franchissement majeur de Moodie sur l'aile opposée et d'un renversement à la hauteur de l'espace délaissé par les Wallabies (8-3, 17 ème). Première réplique d'envergure.

Les Sud-Africains surprenaient dans le contenu, habitués à un jeu plus frontal et délaissant parfois les extérieurs. Surprise, la ligne défensive australienne fut assez naïve sur une combinaison d'école et une touche qui s'exportait dans le côté fermé. Arendse était servi pour le doublé et la concrétisation d'un lancement imparable à vitesse réelle (17-5, 30 ème). Un écart qui gonflait à la vue du jeu proposé par les locaux, plus denses à l'impact, auteurs de nombreux franchissements, et pas très loin de tuer le moindre suspens sans une faute de goût de Pieter-Steph Du Toit après une récupération acrobatique d'Estherhuizen dans les airs. Les Wallabies avaient-ils les ressources nécessaires pour renverser une situation relativement compromise à cet instant de la partie ?

Les Springboks intouchables

Mais la marge de manœuvre australienne est restée au vestiaire, tant les Sud-Africains faisaient preuve d'efficacité dans tous les registres. Arendse s'offrait un triplé d'un subtil crochet pour éloigner toute menace après la reprise (22-5, 42 ème). Les avants sud-africains ne s'arrêtaient pas en si bon chemin. Massifs comme à leur habitude, ils renvoyaient à leurs chères études leurs adversaires. Un ballon porté bien construit et un essai de pénalité accordé sans surprise après un écroulement diligenté par Porecki, pris par la vidéo (29-5, 56 ème). Les Australiens ne voyaient plus le jour face à une telle densité, perdus dans des choix complexes et ne pouvant pas rivaliser dans ce duel. Les dégâts n'étaient cependant toujours pas contenus.

Alors que les actions d'essais se multipliaient pour les locaux, un nouvel essai de pénalité venait récompenser cette emprise sans commune mesure. Vunivalu fautif sur une tentative d'interception en bout de ligne, et Monsieur O'Keefe n'ayant d'autres choix que d'accorder ce nouvel essai de pénalité (36-5, 70 ème). Un naufrage collectif pour les Wallabies, une après-midi parfaite pour le Champion du monde. Du Toit rajoutera un essai supplémentaire au final (43-5, 75 ème) alors que Gordon atténuera la note salée sur un contre bien mené (43-12, 80 ème). Sacrée démonstration de force des Springboks, auteurs d'une prestation majuscule, envoyant au passage un message à la concurrence et un signal imposant à l'approche de la Coupe du monde. Le tenant du trophée se porte bien, merci pour lui. L'Australie fut concassée, pas en mesure de contrer le mastodonte face à elle. Une large défaite qui met en exergue un déficit de puissance, pas l'idéal dans ce sprint final avant les prochaines échéances.