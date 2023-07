Ce samedi soir, pour son premier match du Rugby Championship, la Nouvelle-Zélande, impressionnante en première période, a dominé l'Argentine 12-41 sur la pelouse de l'Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Auteurs de sept essais, les All Blacks lance ainsi son année 2023, la défense de son titre et sa préparation pour la Coupe du monde de la meilleure des manières.

Ce samedi soir, après la démonstration montrée par les Springboks à Pretoria face à l'Australie lors du match d'ouverture du Rugby Championship, les Néo-Zélandais, en Argentine, se devaient de répondre aux champions du monde en titre. Sur la pelouse de l'Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, les hommes de Ian Foster n'y sont pas allés par le dos de la cuillère en l'emportent 12-41 face à des Pumas trop souvent dépassés et naïfs en défense.

Ainsi, après une première minute qui aurait pu se transformer en cauchemar sur un contre de Pablo Matera à la suite d'un coup de pied de Damian McKenzie dans son en-but, les All Blacks déroulaient leur rugby. Chirurgicaux et profitant de la moindre erreur adverse, ils inscrivaient la bagatelle de trois essais en douze minutes (Dane Coles à la 5e, Ardie Savea à la 9e et Jordie Barrett à la 12e sur une relance réalisée en tandem avec son frère Beauden). Par-dessus le marché, les Sud-Américains, lors de leurs rares incursions dans les 22 mètres kiwis, commettaient des fautes évitables et dommageables à l'image de l'en-avant du Clermontois Tomas Lavanini au pied des perches sur un essai tout fait (20e) ou de ce retour de Jordie Barrett et Emoni Narawa à l'occasion d'une belle action ayant décalé Matias Moroni sur l'aile gauche (24e).

Premier essai pour Narawa... qui fêtait sa première sélection

Après cela, la sanction des Blacks, qui avaient réalisé un Kapa o Pango, le plus guerrier de tous leurs hakas, en préambule de la rencontre, était immédiate avec un essai du centre Rieko Ioane (0-24, 29e). Le tout avant qu'Aaron Smith ne vienne porter une nouvelle estocade juste avant la sirène (0-31, 39e) à la suite d'une touche parfaitement maîtrisée : Shannon Frizell récupérait le lancer de Dan Coles dans les airs avant la formation d'un maul qui avançait jusqu'à la ligne où le numéro 9 All Black prenait le ballon pour aller aplatir au pied du regroupement. Une action d'école comme toute cette première mi-temps offerte par la Nouvelle-Zélande.

Dès lors, le second acte n'a pas été du même acabit. Tout d'abord parce que les Pumas voulaient montrer un autre visage à leur public et, ensuite, parce que les Océaniens, triples tenants du titre du Rugby Championship, avaient fait la différence. Les Latinos, donc, malgré une infériorité numérique au retour des vestiaires, débloquaient leur compteur via Lucio Sordoni à la suite d'une pénalité jouée à la main (5-31, 52e).

Comme souvent avec la Nouvelle-Zélande, la réponse n'en fut que plus cinglante avec deux essais marqués par Beauden Barret (5-36, 57e), lancé par Damian McKenzie sur une situation en première main de toute beauté, puis Emoni Narawa (5-41, 76e). Pour sa première cape avec le maillot à la fougère, ce dernier, Fidjien d'origine, devenait le 1 208e All Black de l'Histoire et, en surplus, réussissait ce baptême du feu en allant passer la ligne d'en-but. Finalement, en toute fin de partie, les Argentins venaient marquer un second essai qui avait pour seule conséquence de maintenir l'Afrique du Sud en tête du classement pour deux points de différence de plus que les Blacks. Dès samedi prochain, à Auckland, ces deux nations se joueront dans un match (déjà) attendu par le monde du rugby à deux mois du lancement de la Coupe du monde.