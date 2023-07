Au sortir d'une saison grandiose sous le maillot des Chiefs, Damian McKenzie s'est vu être promu titulaire à l'ouverture pour le premier match de la Nouvelle-Zélande lors du Rugby Championship. À quelques semaines du début de la Coupe du monde, cela peut vouloir dire beaucoup.

En France, il y avait il y a peu le débat entre Romain Ntamack et Matthieu Jalibert. Mais en Nouvelle-Zélande aussi, une vive lutte se disputait pour le poste d'ouvreur titulaire avec le maillot noir. D'un côté le fantastique attaquant Richie Mo'unga, qui ne perdait pas un match avec les terribles Crusaders, et de l'autre le surdoué Beauden Barrett, extrêmement complet et qui a surtout participé aux heures glorieuses des kiwis. Mais en 2023, alors que le rugby néo-zélandais traverse actuellement une crise et que des solutions sont recherchées, Ian Foster sort de son chapeau Damian McKenzie. Habituellement utilisé à l'arrière avec les Blacks, le joueur des Chiefs n'a débuté que deux rencontres au poste d'ouvreur sous le maillot noir depuis le début de sa carrière. Une face à la France (2018) et une face à l'Argentine (2021), pour deux larges victoires.

Une énorme saison avec les Chiefs

Mais alors pourquoi ce choix, à 62 jours du grand rendez-vous qu'est la Coupe du monde de rugby 2023 ? Eh bien déjà parce que si McKenzie est principalement utilisé à l'arrière avec les All Blacks (22 titularisations avec le numéro 15), il évolue à l'ouverture depuis de nombreuses années avec sa franchise des Chiefs. Nous pouvons même maintenant certifier que McKenzie est davantage un ouvreur qu'un arrière. Cette saison notamment, alors qu'il sortait d'une année complète au Japon, le natif d'Invercargill a impressionné tous les observateurs en réalisant une grande campagne de Super Rugby avec le numéro 10 dans le dos. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que la franchise d'Hamilton a performé cette saison.

Les Crusaders se sont imposés 25-20 face aux Chiefs en finale du Super Rugby. Grâce à un doublé de Codie Taylor et un essai de Richie Mo'unga, les hommes de Scott Robertson sont invaincus en finale depuis sept ans.https://t.co/RvRI9DKUJr — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) June 24, 2023

En pratiquant un jeu aéré grâce au dynamisme de McKenzie, placé comme un électron libre, les Chiefs ont écrasé la phase de poules du Super Rugby Pacific. Ils ont même atteint la finale de la compétition avant de se casser les dents sur les indétrônables Crusaders. "Damian a été absent des All Blacks pendant un an et j'ai été tellement impressionné par la façon dont il est revenu que je pense que le titulariser à l'ouverture est la meilleure façon pour nous de le faire revenir, affirmait Foster. Pour lui, c'est une opportunité alors qu'il est actuellement en pleine confiance."

Mo'Unga simplement au repos avant les Springboks ?

De la confiance, c'est d'ailleurs ce qui manque cruellement aux Blacks depuis leurs récentes déroutes face à l'Irlande et la France. Il faut aussi se rappeler que l'an dernier, les Argentins avaient remporté un des deux duels face à la Nouvelle-Zélande. Il s'agissait ici de la première victoire des Pumas face aux Blacks sur le territoire néo-zélandais. Alors pour créer du dynamisme, de nouvelle idées et de la précision au pied - car le "smiling assassin" fait partie des meilleurs buteurs au monde - la titularisation de McKenzie semble être un essai intéressant. Faut-il pour autant y voir un signe avant la Coupe du monde ? Il est trop tôt pour le dire.

Clutch : notion correspondant au fait d’être décisif dans les moments importants d’un match, notamment dans les dernières minutes ou secondes quand le score est serré.

McKenzie, "Mr. Clutch" a encore frappé > https://t.co/dnYS9eWp3s@TrashTalk_fr it's DAME TIME \u231a\ufe0f ! pic.twitter.com/Holy6y1clD — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 23, 2021

La réponse à la question précédente sera peut-être d'ailleurs donnée la semaine prochaine, à l'annonce du XV de départ néo-zélandais pour le choc face à l'Afrique du Sud. S'il se dit que Beauden Barrett sembleêtre vérouillé à l'arrière, Richie Mo'unga pourrait retrouver sa place à l'ouverture après avoir été "mis au repos" ce week-end... On attend de voir !