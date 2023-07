À 62 jours de l'ouverture de la Coupe du monde de rugby, France 2023 annonce que l'acteur français Jean Dujardin mettra en scène la cérémonie d'ouverture au Stade de France le 8 septembre prochain. Un show qui célébrera "le meilleur de la France".

Après "Novembre", voilà septembre pour Jean Dujardin ! Sur la pelouse du Stade de France, l'acteur français internationalement reconnu lancera la tant attendue Coupe du Monde en France lors de la cérémonie d'ouverture, le 8 septembre prochain à 20h. Juste avant le choc tant attendu entre la France et la Nouvelle-Zélande (21h15). Une représentation qui aura pour objectif de mettre en avant le savoir-faire et la culture hexagonale en mondovision.

Comme l'annonce France 2023, c'est l'interprète de "The Artist" qui sera chargé de diriger le spectacle synonyme d'introduction dans la compétition la plus prestigieuse du rugby, en collaboration avec le directeur de spectacle Olivier Ferracci et la metteuse en scène Nora Matthey. L'acteur Philippe Lacheau, le chef Guy Savoy, la danseuse étoile Alice Renavand ainsi que 33 autres invités participeront à cette cérémonie.

Une diffusion dans 182 pays

"Sa passion pour les arts et notre sport créeront sans aucun doute une expérience extraordinaire et immersive pour les spectateurs du monde entier" se réjouit le président de World Rugby, Sir Bill Beaumont. Pour Jacques Rivoal, président de France 2023, "Jean et son équipe ont travaillé ensemble sur un spectacle qui mariera tradition et culture françaises, entrelacées avec des références historiques à notre sport." Avant d'ajouter que France 2023 "s'engage à offrir le match d'ouverture le plus mémorable de l'histoire de la Coupe du Monde de Rugby."

Pour cet évènement planétaire, le communiqué précise que plus de 182 pays dans le monde auront la possibilité de voir le match d'ouverture et "une audience cumulée en direct qui devrait dépasser les 10 millions de téléspectateurs en France" est espérée. De plus, France 2023 indique qu'afin de "rendre la Coupe du Monde de Rugby 2023 accessible à tous les fans de rugby de la planète", le Mondial sera diffusé "en direct sur le site internet de la compétition dans les marchés sans diffuseur local".