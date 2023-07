L'USAP et Dorian Laborde ont décidé de se séparer d'un commun accord, annonce ce vendredi l'Indépendant. Le centre ou ailier de 26 ans n'aura passé qu'une saison en Catalogne.

Arrivé il y a un an tout juste, Dorian Laborde voit déjà son aventure perpignanais se terminer. L'ancien centre ou ailier du Racing 92 cherchait à se relancer du côté de l'USAP, mais a convenu à une rupture de contrat avec le club, annonce ce vendredi l'Indépendant. Peu utilisé lors de son passage en Catalogne, il n'aura disputé que neuf matchs sous le maillot sang et or. Alors que son contrat courait jusqu'en 2024, les deux parties ont décidé d'y mettre fin puisque Laborde a appris qu'il ne serait pas dans les plans de Franck Azéma pour la saison prochaine.

L'Indépendant révèle que plusieurs clubs de Pro D2, comme Dax et Colomiers seraient interessés par le profil de Laborde. De son côté, l'USAP a déjà recruté pour pallier ce départ : le polyvalent Jean-Pascal Barraque et le puissant centre Apisai Naqalevu sont venus de Clermont. Tevite Veredamu a aussi été recruté sur l'aile.