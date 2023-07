Invitée à intégrer la Challenge Cup la saison prochaine, la franchise de Tbilissi constituera une des attractions de la compétition, et une nouvelle preuve de la montée en puissance du rugby géorgien.

C’est historique : pour la première fois de l’historie de la Challenge Cup, une équipe géorgienne se placera sur la ligne de départ dans la poule C, en compagnie de formations huppées comme Edimbourg, Clermont, Gloucester, les Scarlets ou Castres. Tout sauf une incongruité, mais le fruit d’un travail de fond dont se félicite Levan Ghvaberidze, chargé des relations internationales pour la Fédération géorgienne. « Participer à la Challenge Cup, c’est un processus que nous avons lancé il y a un an, lorsque nous avons entamé nos discussions avec l’EPCR. Nous n’étions pas certains d’être invités, mais les bons résultats des Black Lion en Super Cup (deux victoires lors des deux dernières éditions, NDLR), le soutien de World Rugby et le contexte général du rugby européen en ce moment (avec la faillite des London Irish notamment) ont conduit l’EPCR à nous fournir cette invitation exceptionnelle. Cela a été compliqué, difficile, mais c’est forcément une bonne nouvelle pour le rugby géorgien. » Lequel compte plus que jamais surfer sur la vague de ses récents succès, à commencer par ceux d’une formation locale florissante.

« Les Black Lions, c’est d’abord un effectif constitué à 100 % de joueurs géorgiens, explique Ghvaberidze. Une moitié d’entre eux fait partie de l’équipe nationale (ainsi que le staff de l’équipe qui est aussi celui des Lelos), l’autre moitié est issue du championnat local, avec notamment pas mal de joueurs issus des U20 qui n’ont pas eu d’opportunité à l’étranger. Notre objectif, désormais, consiste à renforcer encore cette équipe en faisant revenir au pays des joueurs qui évoluent ailleurs en Europe, en Pro D2 par exemple. On va essayer d’y arriver dans les prochaines semaines. »

Objectif URC

Plus facile à dire qu’à faire, évidemment, avec des moyens pour le moment limités. « Les Black Lion sont la seule équipe de rugby professionnelle de Géorgie, qui compte 31 contrats au niveau des joueurs, prolonge Ghvaberidze. Le budget est de 7 millions de laris, soit environ 2,5 millions d’euros, et elle propose des salaires entre 1500 et 3/4000 euros pour les plus élevés. Mais il est évident que la franchise va faire un effort pour augmenter son budget dans l’optique de la Challenge Cup, pour assurer ses déplacements dans de bonnes conditions mais aussi pour rapatrier des joueurs. Mais le salaire n’est pas le seul argument : il s’agit aussi du développement du rugby dans notre pays, qui suscite un enthousiasme considérable. La plupart des joueurs des Black Lions n’ont jamais affronté d’équipes du calibre de Clermont, Castres ou Gloucester. Durant cette première saison, qui sera celle de la découverte, on va d’abord chercher à trouver notre rythme pour se hisser au niveau de nos adversaires et montrer que nous avons notre place en challenge Cup. Ensuite, dans l’idéal, on aimerait que les Black Lion puissent intégrer l’URC, ce qui nous permettrait de mettre en place une deuxième franchise à Batoumi, qui disputerait la Super Cup et serait composée de jeunes joueurs sortis des U20. Les discussions sont en cours. On n’en est pas encore là, mais les résultats récents de nos équipes de jeunes constituent des arguments de poids. Quand on voit que nos U20 ont été à un tout petit point seulement d’intégrer les demi-finales lors de la Coupe du monde alors qu’ils ne disputent même pas le Tournoi, cela offre des arguments... » Autant dire, dès lors, qu’un bon parcours des Black Lion en challenge couplé à une « perf’ » des Lelos pendant la Coupe du monde (lesquels visent ouvertement les quarts de finale) pourrait accélérer bien des choses...