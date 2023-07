Ce samedi 8 juillet, l'Argentine reçoit la Nouvelle-Zélande à Mendoza pour la première journée de Rugby Championship. Découvrez les compositions des deux équipes pour cette première rencontre estivale !

Le Rugby Championship donnera son coup d'envoi ce week-end. En cette année de Coupe du monde, les sélections ne s'affrontent qu'une seule fois. Pour la deuxième affiche de ce samedi, l'Argentine et la Nouvelle-Zélande s'affrontent à Mendoza.

L'Argentine, qui perdu Ignacio Calles, se présentera avec une équipe solide pour recevoir les All Blacks. Bien connu des amateurs du Top 14, Bautista Delguy et Tomas Lavanini (Clermont) et Rodrigo Bruni (Brive) seront tous dans le XV de départ. Les All Blacks eux ont décidé d'aligner McKenzie à l'ouverture et la pépite Narawa sur l'aile.

Le XV de l'Argentine : 15. Boffelli ; 14. Delguy, 13. Moroni, 12. Cinti, 11. M. Carreras ; 10. S. Carreras ; 9. Bertranou ; 7. Gonzalez, 8. Bruni, 6. Matera ; 5. Lavanini, 4. Alemanno ; 3. Sordoni, 2. Montoya (cap), 1. Gallo.

Remplaçants : 16. Creevy, 17. Vivas, 18. Bello, 19. Rubiolo, 20. Grondona, 21. Bazan Vélez, 22. Sanchez, 23. Orlando

¡Los primeros ??! \ud83c\udde6\ud83c\uddf7



\ud83d\udd1c Fecha 1 | VISA Macro Rugby Championship

\ud83d\udcc6 Sábado 8/7

\u23f0 16:10hs

\ud83c\udd9a Nueva Zelanda \ud83c\uddf3\ud83c\uddff

\ud83c\udfdf\ufe0f Estadio Malvinas Argentinas

\ud83d\udcfa ESPN#SomosLosPumas | #MásPumasQueNunca pic.twitter.com/uzbXlVmTWy — Los Pumas (@lospumas) July 6, 2023

Le XV de la Nouvelle-Zélande : 15. Barrett ; 14. Narawa ; 13. R. Ioane ; 12. J. Barrett ; 11. Clarke ; 10. McKenzie ; 9. Smith ; 7. Cane (cap.) ; 8. Savea ; 6. Frizell ; 5. Lord ; 4. S. Barrett ; 3. Lomax ; 2. Coles ; 1. De Groot

Remplaçants : 16. Taylor ; 17. Tu'ungafasi ; 18. Laulala ; 19. Vaa'i ; 20. Papali’i ; 21. Christie ; 22. Mo'unga; 23. Ennor

Team to take on Argentina in Mendoza ? pic.twitter.com/bihFPDrDIm — All Blacks (@AllBlacks) July 6, 2023

Pour rappel, le match aura lieu ce samedi 8 juillet à 21h10 (heure française). De son côté, l'Afrique du Sud reçoit l'Australie à 17h00 à Pretoria.