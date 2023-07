Alors qu’il pourrait être en Afrique du Sud pour disputer la Coupe du monde des Moins de 20 ans, le trois-quarts centre Emilien Gailleton est finalement à Monaco, où il a entamé la préparation pour le Mondial avec le XV de France. Cela n’empêche pas le Palois de suivre de très près le parcours des Bleuets.

Dans quel état d’esprit vous trouvez-vous sur ce stage ?

Il est vrai que c’est agréable de venir ici, de participer à ce stage avec le XV de France. Je suis arrivé avec beaucoup d’insouciance et d’excitation. J’essaye de donner le meilleur de moi-même. Je suis sur le terrain avec des garçons qui ont cinq ou sept ans de maturité en plus que moi et j’apprends beaucoup avec eux. C’est ce sur quoi je me concentre dans cette première partie de la préparation.

Vous dites-vous que la Coupe du monde est à portée de mains ?

Oui, il faut toujours se donner des objectifs. Sinon, on vient un peu pour rien… Je me dis que je dois me donner à fond pour potentiellement participer à cette compétition.

Le fait d’avoir déjà été appelé à Marcoussis la saison dernière vous aide-t-il ?

Bien sûr. J’y suis allé en novembre et durant le Tournoi des 6 Nations. Cela m’a beaucoup aidé sur la confiance. Je suis arrivé à Monaco avec un peu de vécu, pour savoir comment ça se passe et connaître quelques mecs.

Comment avez-vous réagi en recevant votre convocation pour cette préparation ?

Je pense que j’étais plus joyeux au moment d’être appelé en novembre parce que je ne m’y attendais pas du tout et que je faisais mes premiers matchs en Top 14. Là, je suis davantage dans la continuité.

Du coup, comment se passe la suite de l’intégration ?

Bon, j’ai quand même envie de dire qu’heureusement, il y a Louis (Bielle-Biarrey, NDLR) qui est dans le même cas que moi (rires). Nous sommes un peu nouveaux et nous restons tout le temps ensemble. Mais le groupe est assez jeune. Les joueurs ne sont dans le même bain que depuis quatre ans et ils comprennent notre situation. Ils nous aident à nous intégrer.

On se doute que vous suivez vos potes des moins de 20 ans qui disputent la Coupe du monde. Quel message souhaitez-vous leur faire passer ?

Avec Louis, nous les suivons de très près évidemment. J’ai envie de les encourager fortement parce qu’ils attaquent les phases finales dimanche. Je pense que, s’ils continuent avec la même maîtrise et la même envie qu’on a pu voir contre la Nouvelle-Zélande, ils peuvent aller au bout. Je leur envoie beaucoup de courage et leur dis bonne chance.

N’avez-vous aucune frustration de ne pas être avec eux sur ce Mondial ?

Finalement, non. J’ai quand même vécu quelques années en moins de 20 ans et j’ai su tourner la page fin mai quand j’ai su que je n’allais pas participer à la Coupe du monde U20. De toute façon, j’aurais été content dans les deux cas : soit faire une Coupe du monde moins de 20 ans, soit être retenu pour la préparation à Monaco. L’un ou l’autre, c’est chouette. Il peut bien sûr y avoir un peu de regret en les voyant mais je suis super content d’être là où je suis.

Avez-vous des échanges quotidiens avec les joueurs en Afrique du Sud ?

Oui, évidemment. Surtout avec les Palois qui sont quatre. Je les suis beaucoup et on a un groupe WhatsApp avec toute l’équipe, donc on échange régulièrement.