Ce samedi soir, la finale Toulouse-La Rochelle a clôturé une magnifique saison de Top 14. Comme lors de chaque exercice, des recrues se sont parfaitement intégrées dans leur nouvelle équipe et ont crevé l'écran. Camille Lopez, Émilien Gailleton, Thomas Ceyte... Voici notre top 10 !

1. Camille Lopez - Bayonne

Le public de Jean-Dauger s'est trouvé un nouveau seigneur. Après huit saisons du côté de Clermont, Camille Lopez a posé ses valises à Bayonne lors de la dernière intersaison. Et quelle saison messieurs-dames ! Promu en Top 14, l'Aviron a été la bonne surprise de cet exercice 2022/2023, et le demi d'ouverture y est pour quelque chose. Impressionnant de maîtrise (7 drops inscrits) et de précision face aux perches, il a porté les Basques aux portes du top 6. Ah, dernière petite chose. Il a disputé les 26 journées de championnat, dont 23 en tant que titulaire. Vous avez besoin d'autre chose pour prouver sa première place ?

2. Émilien Gailleton - Section paloise

Première saison en Top 14, et... 14 essais inscrits. On l'a remarqué sur le pré, Émilien Gailleton aime faire les choses bien. Celui qui évoluait en Pro D2 sous les couleurs d'Agen il y a un peu plus d'un an est incontestablement la révélation de l'élite. Avec Pau, il a crevé l'écran que ce soit au centre ou à l'aile. Attendu dans la liste de Fabien Galthié pour préparer la Coupe du monde, le capitaine des U20 français lors du dernier Tournoi a changé de dimension. Et au moment d'écrire toutes ces lignes, on en oublierait presque qu'il n'a que 19 ans...

3. Thomas Ceyte - Bayonne

On ne va pas se mentir, il fallait être un vrai passionné de ballon ovale pour connaître le réel niveau de Thomas Ceyte avant son arrivée à Bayonne. Indiscutable durant cinq saisons à Nevers en Pro D2, le deuxième ligne a découvert le très haut niveau avec la tunique de l'Aviron sur les épaules. Le résultat est sans appel. 24 matchs de Top 14 disputés, des performances toujours plus consistantes pour une saison qui aura marqué les esprits. En quelques mois, l'ancien joueur de Dax s'est révélé comme une référence à son poste en première division. À 32 ans, Ceyte a encore de beaux jours devant lui.

Thomas Ceyte a crevé l'écran avec Bayonne cette saison. Icon Sport

4. Tom Willis - Bordeaux-Bègles

Le 26 novembre 2022, la France a découvert Tom Willis. Le numéro huit a débuté la saison avec les Wasps mais a dû trouver un point de chute après la faillite du club anglais. L'UBB a sauté sur l'occasion pour s'offrir les services du frère de Jack, qui, de son côté, a rejoint Toulouse. Bien en a pris aux dirigeants girondins. Gros porteur de balle, Willis n'a mis que quelques semaines pour s'installer dans le quinze de départ unioniste. Il aura réussi à amener les siens jusqu'en demi-finale après avoir pris part à 17 matchs de championnat. Malheureusement, il va rentrer au pays à l'intersaison en rejoignant les Saracens. En tout cas, nos regrets de le voir partir n'effaceront pas son excellent passage.

5. Antoine Hastoy - La Rochelle

Il est passé tout près de soulever le Bouclier de Brennus. En passant de Pau à La Rochelle, Hastoy était forcément attendu après plusieurs saisons fructueuses dans le Béarn. Le garçon ne subit pas la pression en tout cas. Toujours aussi bon animateur et efficace face aux poteaux, le demi d'ouverture a apporté une vraie plus-value dans l'effectif maritime. Même s'il n'a rien pu faire lors de la percée de Romain Ntamack, le numéro 10 peut tout de même se consoler avec un trophée de Champions Cup sous le bras. C'est quand même pas trop mal.

6. Jack Willis - Toulouse

Lors des prochains repas de famille, Tom pourra chambrer son frère en lui faisant part de notre classement. De son côté, Jack pourra répondre en montrant une photo de lui-même en compagnie du Bouclier de Brennus. Après avoir découvert le Top 14 le 27 novembre dernier, le flanker anglais a été un des grands hommes du Stade toulousain en phase finale. Pour beaucoup, il est l'homme du match de la finale face à La Rochelle. Alors avec le titre de champion, il a démontré qu'à la fin de l'histoire, ça peut bien se terminer pour Jack. Le réalisateur de Titanic aurait pu éviter de briser quelques cœurs...

7. Jérémy Ward - Stade français

Décidément, les clubs français ont su réaliser de très gros coups en cours de saison. Nouvel exemple avec Jérémy Ward sous les couleurs du Stade français. Après des débuts quelque peu timides, l'ancien joueur des Sharks de Durban a pris de l'épaisseur dans l'effectif parisien, au point de devenir indiscutable fin 2022. Considéré comme un des grands acteurs de la belle saison des joueurs de la capitale, Jérémy Ward a inscrit cinq essais en championnat. On a connu pire pour un joueur débarqué dans la plus grande discrétion.

8. Pierre Huguet - Bayonne

Dans la famille des gros coups réaliés par l'Aviron lors de la dernière intersaison, on demande Pierre Huguet. Tout comme Ceyte, celui qui portait le maillot de Carcassonne lors de l'exercice 2021/2022 a réussi ses débuts en première division. Joueur de l'ombre par excellence, il n'a manqué qu'une seule journée de championnat. Pour le reste ? C'est avec le numéro 6 ou 7 collé dans le dos que Huguet a passé sa première saison dans l'élite. Plus qu'efficace au plaquage, l'ancien joueur de Dax a donné un autre élan à sa carrière à 27 ans.

9. Yoan Tanga - La Rochelle

Sans quelques pépins physiques, on peut aisément penser que Tanga aurait été de la partie en phase finale. Joueur le plus étoilé de l'effectif rochelais par les journalistes de Midi Olympique, le troisième ligne n'aura pas mis longtemps à s'adapter à son nouvel environnement. Toujours aussi actif dans le jeu de son équipe, l'ancien Racingman a répondu à toutes les attentes placées en lui. Au final, il aura disputé 15 matchs en championnat, suffisant pour accrocher une neuvième place dans notre classement. La saison prochaine, nous ne pouvons que lui souhaiter de pouvoir enchaîner les parties, surtout lors des grosses échéances.

Yoan Tanga est le joueur le plus étoilé de l'effectif rochelais par Midi Olympique. Icon Sport

10. Jannick Tarrit - Racing 92

Au moment de poser ses valises à Nanterre, Tarrit savait ce qui l'attendait, à savoir une grosse concurrence avec Camille Chat pour porter le numéro 2 du Racing. Au final, il ne s'en sera pas trop mal sorti. Dans le même style que Chat, il a réalisé de très bons matchs avec les Ciel et Blanc. En fin de saison, il a été utilisé en impact player par Laurent Travers. Avec une aisance plus élevée que le moyenne pour casser des plaquages, l'ancien joueur de Nevers a réussi la transition Pro D2-Top 14. À 24 ans, l'avenir lui appartient.

Mentions spéciales à : Alexandre Roumat (Toulouse) ; Jake McIntyre (Perpignan) ; Madosh Tambwe (UBB) ; Marcel van Der Merwe (Brive) ; Giovanni Habel-Kuffner (Stade français).