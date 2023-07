Pour faire découvrir son calendrier, le Stade français, via ses réseaux sociaux, s'est amusé à faire deviner les blasons des clubs du Top 14 en retirant le nom du club inscrit dessus. Pas beaucoup de réussite mais beaucoup d'inspirations. Sourires garantis !

Bienvenue à Paname, ville Lumière, capitale de l'amour et... des blasons de Top 14 ? Pas vraiment ! Le club parisien, sur ses réseaux sociaux, s'est amusé à faire découvrir les logos des 13 autres clubs du Top 14. Les touristes parisiens qui flânaient sur la place du Trocadéro ont dû deviner à qui appartenait le blason de chaque adversaire. On vous laisse découvrir sans plus attendre !

\ud83d\uddd3\ufe0f\ud83c\udfc9 Pour la sortie du calendrier du @top14rugby, on a demandé aux touristes parisiens s’ils connaissaient nos adversaires !



À votre avis ? ?\ud83d\ude2d pic.twitter.com/gNm2LWjNt6 — Stade Français Paris (@SFParisRugby) July 5, 2023

"L'écurie Ferrari" pour le promu oyomen, "Pirates des Caraïbes" pour le vice-champion rochelais, "l'Athlétique de Marseille" pour les Jaunards de Clermont ou encore "Superman" pour les Catalans de l'Usap. Toutes les plus grandes inspirations y sont passées et ont été captés par la caméra pour un moment léger et sympa. Et comme par hasard, la seule bonne réponse : le Stade français. Mais c'est garanti sans tricherie. Un joli coup de com' avec la Tour Eiffel en fond mais sans grande réussite, il faut bien l'avouer. Avec énormément d'humour cela dit, et c'est bien le principal !

Pour information, avec la sortie du calendrier et des rencontres officielles, on sait que le Stade français débutera contre Superman avant d'enchaîner face à Ferrari. Deux premiers matchs pas faciles donc..