Parti de Lyon à la fin de son contrat, l'ouvreur Lima Sopoaga (32 ans, 16 sélections) va bien poursuivre sa carrière du côté du Japon. La franchise des Blue Sharks de Shimizu a annoncé la venue du Néo-Zélandais

Après un passage de deux ans mitigé du côté de Lyon, Lima Sopoaga a décidé de quitter la France. L'ancien All Black, qui a été appelé dans le groupe Samoan pour préparer la Coupe du monde de rugby 2023, s'est engagé avec les Shimizu Blue Sharks, a annoncé ce lundi la franchise japonaise. L'ancien ouvreur des Wasps va donc faire partie de ces Néo-Zélandais qui partent à la conquête du pays au soleil levant et de la League One. Cette compétition prend de plus en plus d'importance ces dernières années.

Dans un communiqué publié par sa nouvelle franchise, Sopoaga confie : "Je n'ai entendu que du bien de la franchise de la part des étrangers qui sont là. Moi et ma famille sommes super excités de nous intégrer dans un nouveau pays avec une nouvelle langue et une autre culture. Je vais donner le meilleur de moi-même."