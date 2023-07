Premier bilan à chaud de Yann Delaigue, organisateur de l'Eden Park WateRugby, au moment de clôture la cinquième édition de l'événement. L'ancien ouvreur se félicite de l'engouement des anciens professionnels, encore présents en masse, mais aussi pour les tournois amateurs, étudiants et partenaires où il doit refuser des équipes.

Vous avez gagné le tournoi partenaire avec l'équipe Eden Park, vous n'allez pas dire que ce n'était pas arrangé ?

Bien sûr que c'était truqué (rires) ! Plus sérieusement, il y avait une très belle équipe et ils n'ont pas eu besoin de moi pour gagner car j'ai très peu joué finalement. Il y avait des joueurs d'une telle qualité que je n'ai pas eu besoin de venir.

Il n'a que très peu plu comparé à ce qui était annoncé, est-ce que le week-end a été réussi ?

L'ambiance était au rendez-vous, c'était vraiment génial. Finalement, on est passé entre les goûtes parce qu'il n'a pas plu jeudi, vendredi et samedi. Effectivement, ce dimanche matin, il a plu durant deux heures mais ce n'était pas une pluie diluvienne, donc c'était génial ! Si j'ai engagé un marabout pour ne pas qu'il pleuve ? On connaissait la "chatte a dédé" et tous les copains me disent qu'il n'y a pas que Didier Deschamps qui l'a...

Cette année encore, il y avait encore beaucoup d'anciens joueurs professionnels. Cela vous fait-il plaisir ?

Bien sûr, c'est suivi. Et non seulement ils viennent au rendez-vous, mais ils sont contents de se retrouver. C'est un plaisir pour eux de partager entre eux ces moments-là, mais aussi de partager leur passion du rugby avec le public.

Tout jeune retraité, @Remilamerat a imité plusieurs de ses anciens coéquipiers en venant au @WateRugby. L’occasion pour l’ancien centre de tester les états de forme de chacun \ud83d\ude05 pic.twitter.com/qGXzlCIgZa — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) July 1, 2023

Quarante équipes étaient inscrites dans le tournoi amateur, ce chiffre vous convient-il ?

Oui, et encore il n'y en a que quarante car il n'y a qu'une seule plateforme. J'ai dû en refuser une vingtaine... On refuse des équipes aussi dans les tournois étudiants et partenaires. Je n'ai pas trop de solutions face à cela... Comme je suis assez créatif, je vais y réfléchir. Le côté populaire est présent, il y a un vrai engouement, tout le monde veut jouer ! Une deuxième plateforme, j'y ai déjà pensé. Mais il y a des coûts de logistique qui sont très importants. Il y a un modèle économique à tenir...

De nombreuses anciennes internationales sont aussi venues pour un match d'exhibition, une première, alors qu'il y a aussi eu du rugby fauteuil...

On avait de grands noms du rugby féminin, elles se sont éclatées à la fois sur le terrain et en soirée, c'était très sympa. Le rugby fauteuil, il y aura forcément une troisième année. L'inclusion, c'est quelque chose de très important. Pour moi, l'Eden Park WateRugby c'est l'événement de tous les rugbys. Le rugby amateur, étudiant, des entreprises, des anciens internationaux, des garçons et des filles mélangés. Pour moi, c'est l'événement idéal quand on est passionné de rugby.

Encore des sauts dans la Garonne, une Marseillaise de @OmaHasan, des passages à l’eau, une chorégraphie… Découvrez les plus belles images du Tournoi Eau’ll Stars et du match d’exhibition féminin pour ce dernier jour de @WateRugby pic.twitter.com/OxiLX4WOwi — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) July 2, 2023

Il y a des associations qui sont là, pourquoi promouvoir leurs causes ?

On a un rôle social envers notre implication naturelle. Effectivement, il y a la Serge Betsen Academy à nos côtés, comme Rugby French Flair, avec plein d'anciens internationaux. Il y a l'association Green World Team qui nous accompagne. Elle ramasse les déchets pour que le village de l'Eden Park WateRugby soit tout le temps propre. Elle essaye aussi de diffuser l'information.

Il y avait des joueurs venant du monde entier comme Carlos Spencer, Hitoshi Ono... La barge de l'Eden Park WateRugby va-t-elle s'exporter dans le monde entier ?

C'est déjà en projet ! Nous serons dans quinze jours à Monaco. Et c'est plus qu'un projet car il y aura un événement en avril à Abou Dabi.