L’Eden Park WateRugby reçu cinq sur cinq

L’Eden Park WateRugby fait son retour à Toulouse. Pour la cinquième édition, l’organisateur Yann Delaigue réunit anciennes gloires comme amateurs pour jouer au rugby sur la Garonne.

Diable, comment avoir l’idée de pratiquer le rugby sur l’eau ? En troisième mi-temps évidemment ! "C’est lors d’une de ces soirées arrosées qu’est venue l’idée de jouer sur l’eau, confie à Rugbyrama Yann Delaigue, organisateur du Eden Park WateRugby. En y réfléchissant à tête reposée le lendemain, on s’est dit que l’idée n’était quand même pas si mauvaise." Une bonne idée même, l’événement repartant pour une cinquième édition.

La barque a pris ses quartiers Quai de la Daurade à Toulouse depuis hier, avec, en prologue, le tournoi des étudiants toute la journée. Après les entreprises qui joueront aujourd’hui, les stars mouilleront le maillot de rugby, comme de bain, demain et dimanche. Car, oui, jouer sur l’eau implique de se jeter dans la Garonne pour marquer un essai, le plongeon étant, pour une fois, à prendre au sens premier du terme.

Une pléiade de stars

Cette année encore, Yann Delaigue réunis des anciennes gloires du rugby pour le tournoi Eau’ll Star. L’organisateur mènera l’équipe des anciens toulonnais, Les Corsaires de la Rade. Vincent Clerc, Fabien Pelous et d’autres anciens Toulousains représenteront Les Légendes du Stade. Rémy Lamerat, Damien Traille et plusieurs noms bien connus du rugby hexagonal seront les Barbares Riants. Enfin, plusieurs anciens internationaux étrangers, comme Carlos Spencer ou Mirco Bergamasco, se réuniront dans l’équipe des World Galactiques. "Nous avons aussi la chance d’organiser deux matchs féminins auxquels de nombreuses anciennes internationales participeront comme Lenaïg Corson, Camille Grassineau…", complète Yann Delaigue.

Si l’ancien ouvreur se réjouit d’accueillir sur sa barge des joueuses qui ont porté haut le maillot du XV de France, il ne cache pas son bonheur au moment de dévoiler la nouveauté de l’édition 2023. "On accueille aussi deux matchs de rugby fauteuil, une première au Eden Park WateRugby", se réjouit "Le Petit Mozart". Il y aura un match le vendredi et un le samedi. "Eux aussi marqueront les essais en plongeant dans l’eau et, je vous rassure, tout est parfaitement adapté. Les joueurs seront équipés de fauteuils spéciaux qui leur permettront de flotter. Des plongeurs les pousseront jusqu’à la plateforme depuis laquelle des joueurs valides les extirperont de l’eau", précise-t-il.

Des animations pour le public

Les stars ne seront pas les seules à faire ce toucher à cinq contre cinq sur l’eau. Tout le week-end se déroulera un tournoi amateur où quarante équipes se sont inscrites, aux noms parfois folkloriques, tels que l’Olympique de Marcel, Pif Paf Plouf ou les Chicago Boules.

Mais Yann Delaigue insiste sur ce point, l’Eden Park WateRugby n’est pas destiné uniquement à celles et ceux qui joueront. Alors, de nombreuses animations sont prévues tout au long du week-end dans le village animations. L’ancien Toulousain détaille : "Les praticiens du Conservatoire Supérieur de l’Ostéopathie de Toulouse proposeront leurs services, des chefs culinaires viendront cuisiner devant le public et se prêteront même au jeu de la Mêlée des Chefs, où ils seront jugés par des joueurs internationaux. Vous pourrez retrouver un concours de cheerleading et cette année aura aussi lieu le défilé des mascottes, auquel des mascottes de Pro D2 et Top 14 participeront, comme notre mascotte Ducky."

De nombreuses associations seront mises en avant, comme Rugby French Flair et l’association Serge Betsen qui œuvrent pour les enfants issus de milieux pauvres en Colombie et dans certains pays d’Afrique. L’Oncopole de Toulouse, l’Institut Bergonié de lutte contre le cancer de Bordeaux et l’association Green World Team seront aussi présentes.