Vincent Clerc à l'Eden Park WateRugby : "Je vise le doublé ce week-end"

Cette année encore, Vincent Clerc participera au Eden Park WateRugby, jouant dans le tournoi Eau’ll Star et celui des entreprises. L'ancien joueur du XV de France et du Stade toulousain veut prendre du plaisir, mais aussi espère remporter les deux compétitions.

Cette année encore, vous allez vous mouiller et participer au Eden Park WateRugby. Pourquoi donc accepter de revenir sur la barque chaque année ?

Je ne compte plus les années. Depuis le départ, je participe à cet événement avec grand plaisir. Déjà, car cela me permet de rejouer au rugby. Le rythme fait qu’on a peu l’occasion de jouer, et sans se faire mal car il n’y a pas de plaquages. Et puis, cela donne l’occasion de revoir les anciens joueurs, plus, au fur et à mesure, tous ceux qui arrêtent et qui complètent le casting. Ça permet aussi de voir les états de forme de chacun, ceux qui s’entraînent encore et ceux qui le font moins (rires). Mais, généralement, ceux qui viennent sont plutôt en forme.

Avant cet événement, vous seriez-vous imaginé jouer un jour au rugby sur la Garonne ?

Non, la prochaine fois que Yann nous en a parlé, nous n’y croyons pas. C’est difficile de se l’imaginer tant qu’on ne l’a pas vu. Quand on voit l’infrastructure, c’est un vrai régal. On joue réellement au rugby pour le coup. On n’a jamais douté de Yann, mais on trouvait ça fou jusqu’à ce que l’on joue vraiment dessus. On a pris conscience à ce moment-là de ce qu’il a réalisé et on prend beaucoup de plaisir !

Vous jouez dans une équipe avec les anciens du Stade toulousain. Interdit de perdre à la maison ?

Souvent, on a réussi a pas trop mal s’en sortir. L’année dernière, on a gagné le trophée, donc on le remet en jeu ce week-end mais cela serait bien de le garder. Je n’ai pas regardé nos adversaires, j’espère qu’il n’y aura pas en face trop de jeunes retraités qui pourraient nous mettre en difficulté. Ça se branche entre nous. Quand on est là, sur le terrain, à un moment, il y a l’esprit de compétition qui revient, on veut gagner les matchs. Après, on ne se prend pas la tête, on est là pour s’amuser, mais tout le monde veut, même symboliquement, remporter le tournoi.

Votre particularité, c’est que vous jouez aussi le tournoi entreprise avec l’équipe de votre MacDonald. Qu’est-ce qui vous motive à le faire ?

On est dans une terre de rugby, avec pas mal de mes salariés qui ont joué au rugby, et d’autres non, mais qui ont voulu essayer après la première édition. C’est aussi histoire de partager une bonne expérience hors de l’entreprise. C’est un vrai bon moment de partage où on va se dépenser et communiquer, avant de vivre la soirée de clôture de la journée. Ce sont des moments exceptionnels, hors de la vie de tous les jours. C’est mon sport donc je suis content de faire découvrir mon ancienne vie de tous les jours. Je vise donc le doublé ce week-end ! L’année dernière, on avait échoué aux portes des demi-finales, là, on aimerait bien mieux faire !