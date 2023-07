Leicester Fainga'anuku est forfait pour le premier match de Rugby Championship face à l'Argentine (8 juillet). Tout comme son coéquipier et compatriote Will Jordan. Ils sont respectivement remplacés par Stevenson et Mafile'o.

L'ailier néo-zélandais des Crusaders ne connaîtra pas une potentielle troisième sélection avec les All-Blacks. Championnat entre l'Afrique du Sud, l'Argentine, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, le Rugby Championship débutera le 8 juillet prochain. La Nouvelle-Zélande sera opposée à l'Argentine à 21h05 à Mendoza (Argentine) et Leicester Fainga'anuku (23 ans) est annoncé forfait pour ce premier match. En cause, une blessure au mollet pour celui qui vient de remporter le Super Rugby avec la franchise de Canterburry. Le futur joueur du Rugby club toulonnais est une des principales armes offensives des hommes à la fougère argentée, lui qui a terminé meilleur marqueur de la compétition avec 13 essais inscrits. Il est remplacé numériquement par le pilier des Hurricanes Tevita Mafile'o (25 ans). A lire aussi : Transfert Top 14 - Leicester Fainga’Anuku s'engage officiellement avec Toulon D'autre part, son coéquipier, l'arrière polyvalent des Crusaders Will Jordan (25 ans) manquera lui aussi ce premier match en raison de migraines. Participant à la fin de saison avec sa franchise, il avait fait son retour à la mi-mai après 8 mois d'absence à cause de grosses migraines, déjà. Le manager Ian Foster a déclaré que son forfait était une "mesure de précaution". "Will va bien mais pour s'assurer que cela dure, nous voulons lui éviter un voyage long-courrier en Argentine" a-t-il précisé. C'est donc l'arrière des Chiefs Shaun Stevenson (26 ans), lui aussi en grande forme avec le vice-champion, qui prend sa place dans le groupe. La Nouvelle-Zélande voudra conserver son titre après avoir déjà remporté l'édition 2022 et 2021.