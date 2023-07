Carcassonne annonce ce samedi la signature pour une saison de Mesake Kurisaru (21 ans). Le jeune trois quart d'origine fidjienne signe ainsi son premier contrat pro après quatre saisons chez les Espoirs de l'ASM.

Deuxième club français et premier contrat pro pour Mesake Kurisaru. Arrivé en 2019 depuis les îles Fidji, Kurisaru a fini sa formation avec les Espoirs de l'ASM Clermont. Cette saison, il a disputé huit rencontres en Jaune et Bleu, inscrivant 1 essai.

Pouvant jouer demi de mêlée et ailier, il a cependant plus souvent porté le numéro 14. Un positionnement qu'il devrait retrouver au sein de l'effectif de Jean-Marc Aué. En 2018, Kurisaru avait participé au Championnat du monde U20 avec les Fidji. Joueur véloce, il a également déjà participé à plusieurs tournois à sept.

Déjà dix recrues officialisées

Au cours du mois de juin, Carcassonne avait annoncé les signatures des frères Fabien (Blagnac) et Florent (Chambéry) Lorenzon et de Nika Neparidze (Nice), au poste de piliers. Le talonneur Baptiste Moreno (Perpignan) vient compléter les recrutements de la première ligne.



En deuxième ligne, le club audois a jeté son dévolu sur Valentin Sese en provenance de Narbonne. Les troisièmes lignes Noé Bedou (Brive) et Ferdinand Dreno (Stade français) porteront eux aussi le maillot Jaune et Noir la saison prochaine. Le demi d'ouverture Aymar Ponsolle (Bayonne), l'ailier Clément Égiziano (Nice) et Tutuila Vaea Vaea (Tarbes), trois-quart centre international tongien, viennent compéter recrutement de Carcassonne.