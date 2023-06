Carcassonne a annoncé ce vendredi 16 juin le retour des frères Lorenzon dans son effectif. À 26 ans, Florent et Fabien se sont engagés pour deux saisons dans leur club de formation.

Jamais séparés trop longtemps ! Après avoir quitté les rangs du centre de formation de l'US Carcassonne en 2019, Florent et Fabien Lorenzon avaient respectivement rejoint Chambéry et Lavaur. Tous les deux en fin de contrat, ils ont fait le choix de revenir au sein de l'effectif audois pour les deux prochaines saisons.

1️⃣ TWEET, 2️⃣RECRUES ! \ud83d\udce1



\u27a1\ufe0fLes jumeaux Lorenzon sont de retour à la maison !



Respectivement pilier gauche et pilier droit, Florent et Fabien se sont engagés jusqu'en 2025 avec l'USC.



Bon retour les gars ! \ud83d\udc9b\ud83d\udda4



\u271a d'infos : https://t.co/zoq4FMkAqh#DéfendreNotreCité \u2694\ufe0f pic.twitter.com/OvU9QaifUu — US Carcassonne\u2694 (@USCXV) June 16, 2023

Florent a joué une vingtaine de matchs sous les couleurs de Chambéry et a notamment participé à la montée en Nationale en 2020. De son côté, Fabien a évolué en Fédérale 1 pendant deux saisons avant de rejoindre Blagnac en 2021. En deux années, le Carcassonnais a disputé 47 rencontres de championnats, soit deux saisons pleines.

La première ligne en cruel manque

Tous les deux piliers de formation, les jumeaux viennent alimenter un poste où l'US Carcassonne commençait cruellement à avoir besoin de joueurs. Après les départs annoncés des piliers Jérémy Boyadjis, Sami Mavinga, Youssef Amrouni, Jules Martinez et des géorgiens Kikoloz Narmania et Soso Bekoshvili, les Jaune et Noir ne comptais plus que les géorgiens Vakhtangi Akhobadze (arrivé en 2022) et Nika Neparidze (en provenance de Nice). Carcassonne doit cependant encore s'affairer pour compléter son effectif.