À l'initiative de l'institut de l'économie positive, Fabien Galthié, le sélectionneur de l'équipe de France, s'est prêté au jeu lors d'un éclairage sur la "vision stratégique ou comment construire la victoire" dans les coulisses du Stade Raoul-Barrière à Béziers lors d'un forum où de nombreux acteurs du rugby furent représentés dans ce débat d'idées. Captivant.

Le sélectionneur de l'équipe de France a donc accordé de son temps précieux à un forum de Béziers consacré à l'institut de l'économie positive. Sur le chemin qu'il le séparait de Monaco, où débutera la préparation des Bleus avant la Coupe du monde, de nombreuses personnalités du monde du rugby s'étaient réunies autour d'un débat traitant des passerelles entre rugby et entreprise. Quand Fabien Galthié s'avançait vers l'estrade, l'affluence se figeait et écoutait religieusement les paroles de celui qui pourrait amener les tricolores sur le toit du monde. Il démarrait ainsi : "Effectivement, je suis la route de Monaco, et après cet intermède avec vous, je retrouve mon staff que j'ai réuni et qui est déjà présent sur place pour débuter les réjouissances estivales avant la compétition. Les joueurs nous rejoindront dimanche soir."

Fabien Galthié s'est prêté au jeu lors d'un éclairage sur la "vision stratégique ou comment construire la victoire" au Stade Raoul-Barrière à Béziers

Aux questions qui fusent, le domaine de la vision stratégique et de la construction de la victoire fut évoqué. Les mots jaillissent dans la foulée sans hésitation : "C'est d'abord une agrégation de compétences. Quand on m'a proposé ce poste de sélectionneur, dès le début de mon mandat, je me suis attelé à cette tâche concernant mon staff. Puis d'élaborer une liste des meilleurs joueurs sur 4 ans. Et avec cette vie commune, cela devient une union. Cela vient de l'intérieur et c'est beaucoup plus fort que tout. On parle d'ambition, de vision et de rêve après. Je pense que notre équipe de France est arrivée à ce dernier stade." Malgré des contraintes inévitables à apprivoiser : "Nous passons au final peu de temps ensemble, l'enjeu ce n'est que le 1 + 1 = 3. Que chacun d'entre nous soit un peu plus grâce à l'équipe, mais aussi qu'on s'oublie au profit du collectif."

"Aujourd'hui, il reste 10 titulaires qui avaient démarré avec nous en 2020 pour notre premier match."

L'assemblée est toujours suspendue aux flots de paroles posées du sélectionneur, surtout quand il s'agit de mentionner des notions de partage et de pédagogie, il poursuit : "Le rugby est un sport d'éducation. On apprend l'altruisme, l'engagement, les vertus. On fait société ensemble et cela nous amène à se connaître les uns et les autres." De quoi l'amener sur le terrain de l'actualité et des prochains jours qui s'annoncent intenses : "Nous avons essayé d'anticiper sur l'évolution des joueurs durant ces 4 ans. Notre actuel XV de départ quand je le regarde aujourd'hui, en comparaison avec Février 2020 lors de notre premier match face à l'Angleterre, il en reste encore 10. C'est important pour la continuité, car sur les cinq manquants, deux sont le fait de l'émulation (Anthony Bouthier et Teddy Thomas) et les trois autres Bernard Le Roux et Virimi Vakatawa pour la santé et Mohamed Haouas pour un fait divers. C'est donc la cohérence qui nous a porté jusque-là pour tenter d'aller chercher ce titre."

Le temps de procéder par étapes avec un calendrier calibré depuis un bon moment, pour élever le XV de France vers le sommet, Fabien Galthié précise : "On basculera bientôt sur la compétition. Nous allons vivre 4 mois ensemble, il va falloir trouver la bonne mécanique pour performer. Outre le fait d'être plus précis dans notre rugby, à travers les stages dans divers lieux et les matchs amicaux, et grandir jusqu'au 8 septembre face à la Nouvelle-Zélande pour le match d'ouverture." Le sélectionneur quittait les débats sous une salve d'applaudissements, comme pour mieux l'accompagner vers Monaco et le prochain périple qui l'attendait avec l'idée de mettre en œuvre tous ces principes au service des Bleus pour la Coupe du monde.