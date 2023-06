Anthony Jelonch s'est longuement confié dans Midi Olympique à propos de sa rééducation au genou. Lourdement blessé lors du Tournoi des 6 Nations, le Toulousain veut toujours croire en une participation à la Coupe du monde.

Anthony Jelonch sera-t-il au Mondial avec le XV de France ? Le troisième ligne toulousain est actuellement en pleine rééducation après s'être fait opérer du ligament croisé antérieur du genou gauche. Sorti du groupe en plein milieu du dernier Tournoi des 6 Nations, Anthony Jelonch a depuis entamé une course contre-la-montre pour disputer la prochaine Coupe du monde (8 septembre - 28 octobre). Après avoir vécu le 22ème bouclier de Brennus du Stade toulousain en tribunes, l'ancien castrais travaille d'arrache-pied pour se rétablir.

Opéré le 6 mars de sa rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, Anthony Jelonch poursuit sa course contre-la-montre pour revenir à temps et disputer la Coupe du monde. Jusque-là, les voyants sont au vert...



L'entretien exclusif > https://t.co/Wlqq1zzmjs pic.twitter.com/NXUh7IQC6r — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) June 28, 2023

"J’en suis à trois mois et demi de rééducation, tout le monde est content jusque-là. J’ai bien récupéré sur le genou et sur l’ischio, j’ai repris la course. Je vais partir la semaine prochaine au Cers de Capbreton pour tout juillet et on en saura davantage à la fin du mois. Certes, je suis en avance là mais je ne le serai peut-être pas dans un mois. Disons que je suis, pour l’instant, dans les objectifs que je m’étais fixés."

Un rapport charnel avec le kiné du XV de France

Anthony Jelonch travaille en étroite collaboration avec Bruno Boussagol, le kiné du XV de France. Dans un nouvel environnement, le flanker toulousain s'est ressourcé pour continuer de rêver au Mondial. "On a bossé en pleine nature, en montagne, dans l’eau à la mer… On a fait du travail spécifique qui m’a beaucoup aidé et m’a fait bouger du Stade toulousain, changer de cadre. J’ai une très bonne relation avec Bruno, il m’a permis d’avancer sur cette période. Je m’entendais bien avec lui, j’allais souvent le voir et, dès qu’il m’a proposé de me prendre avec lui cinq semaines, j’ai accepté. J’en ai donc parlé au club pour avoir cette option, pour changer d’air avec une personne de confiance".