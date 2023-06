C'est officiel, Fabien Gengenbacher ancien manager de Grenoble sera le nouveau directeur sportif du Lou pour la saison à venir. Il prendra la place de Xavier Garbajosa limogé au début du mois de juin.

C'était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, c'est désormais officiel. Comme annoncé dans ces colonnes, l'ancien entraîneur de Grenoble, Fabien Gengenbacher succède à Xavier Garbajosa (limogé au début du mois de juin). L'ancien grenoblois faisait partie d'une short-list avec plusieurs prétendants à ce poste comme Jono Gibbes (ancien entraîneur de Clermont) ou encore Michael Cheika mais le Lou a porté son choix sur le récent entraîneur du FCG. Un dossier épineux que les dirigeants du Lou ont pris le soin de finaliser en coulisses ces derniers jours. Fabien Gengenbacher prendra ses fonctions le 13 juillet et sera donc présent pour la reprise des entraînements. Il sera assisté de Julien Puricelli (touche), Coenie Basson (défense), Didier Bès (mêlée) et Alan Basson Zondagh (trois-quarts). Dans un communiqué, le président de Lyon, Yann Roubert assure : "Le profil de Fabien colle à l’ADN du LOU. Son retour au Club doit permettre de poursuivre notre progression dans un climat qui devra conjuguer efficacité, exigence, cohésion et sérénité. Bienvenue à lui !".

De président du FCG à directeur sportif du Lou...

Alors que le club isérois ne sait toujours pas dans quelle division il évoluera la saison prochaine et que Fabien Gengenbacher était un temps annoncé pour prendre la présidence du FCG, retournement de situation pour l'ancien joueur de Bourgoin passé par le Lou lors de la saison 2005-2006. La page Xavier Garbajosa qui n'aura finalement duré qu'une saison est tournée. Pour rappel, c'est dans un contexte tendu que les Lyonnais avaient terminé le dernier exercice, des conflits grandissants en interne tout au long de la saison entre les joueurs et le staff.