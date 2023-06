Ronan O'Gara s'est excusé après ses propos suite à la défaite de son équipe en finale de Top 14. Il a estimé ses commentaires "décevants" et "petits".

Après la bataille, l'heure des réconciliations ? Ronan O'Gara, le manager de La Rochelle, a exprimé des regrets suite à ses déclarations sur le Stade toulousain après la défaite de son équipe en finale de Top 14. Pour rappel, le coach irlandais avait jugé la troupe d'Ugo Mola comme "une équipe moyenne qui a profité de (ses) erreurs" : "Arrêtez de dire que c'est un énorme Stade toulousain, je ne suis pas d'accord avec ça. Pour être très clair, je peux accepter une défaite s'ils avaient marqué quatre beaux essais, mais ce n'est pas ce qu'il s'est passé."

Invité dans le podcast irlandais Off The Ball, l'homme fort du Stade rochelais a regretté ses propos. Avec classe, il a reconnu son erreur de jugement, en s'adressant directement aux Français écoutant l'émission. "Je ne sais pas si des Français écoutent. Je pense que j'ai manqué de respect en disant que c'était une équipe de Toulouse moyenne. C'est quand même un club qui a remporté cinq Coupes d'Europe et 22 boucliers de Brennus."

"Il faut savoir exprimer correctement ta pensée"

Ronan O'Gara a donc corrigé sa pensée et s'est excusé auprès de Toulouse. "De la part de qui que ce soit, encore plus d'un ancien joueur comme moi, ces commentaires sont décevants et "petits". C'est important que je le dise parce que quand on pense à Jauzion, Dusautoir, Nyanga, Trevor Brenan, Pelous... C'est leur club !" L'ancien demi d'ouverture du Munster ne se cherche pas d'excuses : "On peut avoir la pensée claire dans ces moments-là (juste après une telle défaite, N.D.L.R.). En tout cas, tu dois l'avoir. Ce que je voulais exprimer précisément, ce n'est pas que Toulouse était une équipe moyenne. C'est que leur performance lors de la finale n'était pas leur meilleure. Il faut savoir exprimer correctement ta pensée."

Rappelons, même si cet argument n'a jamais été utilisé par l'intéressé, que Ronan O'Gara a toujours fait l'effort de s'exprimer en français, encore plus depuis qu'il a pris ses fonctions au Stade rochelais. Devant les micros, et après une forte déception, il se peut qu'une mauvaise utilisation d'un adjectif ou d'un mot de liaison trahisse sa véritable pensée. Son ancien joueur Victor Vito, deux fois champion du monde avec les All Blacks, l'avait d'ailleurs bien compris dans une interview exclusive pour Rugbyrama. "Je partage son sentiment : pour être un prétendant et gagner le titre, il faut donner moins d’opportunités à l’adversaire", avait réagi l'ancien troisième ligne qui a passé six ans à La Rochelle.

\ud83d\udde3\ufe0f 'I showed disrespect by saying that it was an average Toulouse team'



\ud83d\udde3\ufe0f 'Those comments are disappointing and small on my behalf'



Ronan O'Gara on his Toulouse comments post-game | @StadeToulousain | #FamilleST #OTBAM with @GilletteUK | #EffortlessFlow pic.twitter.com/zivOcAHTWb — Off The Ball (@offtheball) June 23, 2023

Quoi qu'il en soit, les propos de Ronan O'Gara étaient rapidement remontés aux oreilles du staff toulousain. En premier lieu celles d'Ugo Mola, qui lui avait répondu dans un long entretien accordé au Midi Olympique. "Les trois fois où on a enchaîné, on a été dangereux. Malgré un match moyen de notre part, souligné par les uns et les autres mais surtout par l’autre, on finit par marquer vingt-neuf points à La Rochelle. Ça, c’est énorme. Après, nous sommes dans une époque des symboles. Tout le monde y va de son avis, sur le prétentieux, le mec sympa, le mec qui gère, celui qui est brillant, etc..."

C'est de bonne guerre diront certains, mais pour ne pas alimenter une polémique futile, précisons que le manager toulousain a aussi estimé que La Rochelle était "un beau champion d’Europe", et qu'il y avait aussi une "une part incroyable de chance" dans le résultat final. Malgré une rivalité sportive décuplée depuis quelques années, les deux clubs n'ont jamais cessé de se respecter. À l'image d'un Romain Ntamack héros d'une finale et bourreau des Maritimes, ne restant pas moins très sportif au moment de raconter dans le Super Moscato Show en début de semaine, son échange avec le coach rochelais dans les couloirs du Stade de France : "C'était très respectueux. C'est quelqu'un qui connaît le rugby, je le regardais quand j'étais petit. (...) On a tous eu un mot pour les joueurs de La Rochelle parce qu'ils méritaient de gagner aussi."

"Nous essayons de forcer le destin pour rivaliser avec eux"

Finalement, la mise au point de Ronan O'Gara pourrait atténuer les tensions récentes entre les deux managers, qui se sont lancé quelques piques ces derniers mois. Fin avril, Ugo Mola avait jugé Jonathan Sexton comme "le meilleur ouvreur de l'histoire du rugby international". Après la défaite de Toulouse en demi-finale contre le Leinster où l'entraîneur toulousain avait décidé de faire glisser Antoine Dupont numéro 10, et Romain Ntamack au centre suite à la blessure de Pierre-Louis Barassi, Ronan O'Gara avait décrié le choix du staff toulousain : "Je pense que les Toulousains ont donné l’opportunité au Leinster de bien jouer : ils ont changé le meilleur joueur du monde de poste et après, ce n’était plus le même match. On ne va pas faire ça, on va garder Tawera Kerr-Barlow, sauf s’il est blessé évidemment."

Ces échanges interposés s'étaient poursuivis au moment d'aborder le sprint final du Top 14. Avant la demi-finale face au Racing, Ugo Mola avait estimé que La Rochelle était le nouvel épouvantail du championnat. O'Gara lui avait répondu en conférence de presse : "L’avis d’Ugo Mola sur le Stade rochelais n’était pas intéressant dans le passé. Il n’est pas intéressant dans le présent, et il ne sera pas intéressant dans l’avenir. Nous jouons contre l’UBB et nous pouvons discuter de tellement de choses qu’il est impossible d’avoir le nom d’Ugo Mola dans la discussion."

La hache de guerre est-elle enterrée ? A-t-elle déjà existé ? À coup sûr, les deux entraîneurs se respectent, et ce constat est encore plus vrai pour les joueurs dont pléthores sont amis en équipe de France, et défendront les couleurs tricolores lors de la Coupe du monde. Reste que Toulouse et La Rochelle sont les deux meilleures équipes du pays et se battent chaque saison pour décrocher le plus de titres. Face aux Rouge et Noir, le Stade rochelais a perdu trois finales en trois ans. Mais a aussi remporté deux titres de Champions Cup face au Leinster, le bourreau du Stade toulousain depuis deux saisons. À O'Gara de conclure, et de se projeter : "Avec La Rochelle, nous essayons de forcer le destin autant que nous le pouvons pour rivaliser avec eux." Rendez-vous l'année prochaine ?