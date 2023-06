La saison de Top 14 s'est achevée samedi dernier, avec le sacre final de Toulouse. Il est donc l'heure de revenir en profondeur sur cette saison, qui a livré plusieurs matchs exceptionnels. Retour d'ailleurs sur les cinq plus beaux matchs de la saison 2022/23 de Top 14.

Toulouse 29 - 26 La Rochelle (finale)

C'était le match le plus attendu de l'année, peut-être même du siècle. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette finale de Top 14 entre Toulouse et La Rochelle restera dans toutes les mémoires pendant un long moment. Que ce soit au niveau de l'intensité, du scénario ou de la rivalité entre les deux équipes, ce match fut un des plus mémorables du siècle en Top 14. C'est encore frais, mais remettons-nous dans le contexte. D'un côté, il y avait La Rochelle, vainqueur de la Champions Cup pour la deuxième fois de suite en réalisant un exploit à Dublin face au Leinster. Guidés par Ronan O'Gara, les Maritimes s'avançaient carrément dans la peau du favori en finale, après une saison impressionnante.

En face, il y avait l'inoxydable Stade toulousain, revanchard après sa défaite en demi-finale de Champions Cup et déterminé à remporter de nouveau un titre. Un match alléchant, qui était aussi une réunion de stars avec un bon nombre d'internationaux français. Au cours d'un match irrespirable, les Toulousains ont d'abord frappé les premiers avec Chocobares, suite à une maladresse de Danty. La botte de Thomas Ramos donnait même une sérieuse avance aux Haut-Garonnais avant que les Rochelais ne se reprennent.

Grâce à Kerr-Barlow et Atonio, les Jaune et Noir passaient même devant au score à l'entame du second acte. Dominateurs grâce à leur puissance, notamment en mêlée fermée, les coéquipiers de Grégory Alldritt ont longtemps cru tenir enfin leur premier Bouclier de Brennus. Mais tout s'écroulait à deux minutes de la fin, lorsque Romain Ntamack nous gratifiait d'une action qui entra dans la légende. Une course incroyable de 60 mètres pour un essai victorieux en fin de partie. Grâce à leur ouvreur, les Toulousains ont remporté le match du siècle.

Lyon 25 - 32 UBB (barrage)

Ce match, à l'instar du précédant cité, est la preuve que tout peut basculer en quelques secondes. Lyon recevait l'Union Bordeaux-Bègles en barrage de Top 14 au Matmut Stadium de Gerland. Troisièmes à la faveur d'une folle remontée au classement lors de la dernière journée, les hommes de Xavier Garbajosa s'avançaient avec le statut de favori pour cette rencontre face à l'UBB. Une Union Bordeaux-Bègles qui a plutôt peiné à se qualifier mais qui, malgré tous les aléas de la saison, croyait encore à un exploit.

Avec le retour en forme de Jalibert, les Unionistes avaient forcément des raisons d'y croire. L'ouvreur marquait d'ailleurs le premier essai du match, dans un litige général. En effet, scène surréaliste pour un barrage de Top 14, l'assistance vidéo n'était pas disponible ce soir-là à Lyon. Plusieurs actions litigieuses n'ont donc pas pu être revues. Mais les Lyonnais revenaient vite dans le match avec une réalisation de Dumortier. Quelques minutes plus tard, un essai de Tuisova permettait au Lou de prendre une bonne avance.

Il n'y aura pas d'arbitrage vidéo lors du deuxième barrage opposant Lyon à Bordeaux-Bègles. En cause, le car régie est en panne. Un problème technique qui empêche le bon déroulement de l'arbitrage vidéo.https://t.co/RenWbrbHOs — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) June 4, 2023

Mais les Bordelo-Bèglais accrocheurs, à l'image de leur saison, prenaient la seconde période par le bon bout et marquaient un essai par Diaby après une superbe passe de Gabriel Ohgre. À un quart d'heure de la fin, Lyon menait encore de cinq points avant que ne commence le show Madosh Tambwe. L'ailier congolais inscrivait un premier essai pour permettre aux siens de prendre les devants. Le chassé-croisé continuait avec une pénalité de Lucu d'un côté et un essai de Cretin de l'autre. À 25-25 au score, ce sont les Girondins qui ont eu le dernier mot avec un nouvel exploit de Tambwe à quelques minutes de la fin. Au bout d'un match au suspense monstre, Bordeaux-Bègles filait en demi-finale.

Stade français 31 - 31 Lyon (25e journée)

Pour clôturer la 25e journée de championnat, le Stade français accueillait le Lou dans un duel important en vue de la qualification en phase finale. Un match qui compte et qui aura eu un impact sur la saison des deux équipes. Sûrs de leur force à domicile, les Parisiens entamaient le match de manière parfaite. Un essai de Coville après une accélération de Dakuwaqa... puis un autre de Barré suite à un gros travail de Megdoud... avant un essai de Ward qui interceptait une passe de Doussain... et enfin un autre essai de Coville, après une contre-attaque folle. Quatre réalisations à zéro, un score de 28-0 à la pause : tout allait pour le mieux pour Gonzalo Quesada.

Mais le manager argentin a vite été cueilli à froid lors du second acte. Grâce à son intelligence de jeu, Romain Taofifenua marquait dès l'entame de seconde période, en chipant un ballon dans un ruck. Survoltés après leur première période désastreuse, les Lyonnais marquaient même un deuxième essai par Tuisova - entré à la mi-temps - pour revenir dans le match. Ce qui devait arriver arriva lorsque Saghinadze et enfin Tuisova (encore lui) marquaient deux autres essais. À cinq minutes du terme, Lyon était revenu à hauteur.

Les dernières minutes furent alors les plus invraisemblables de la saison. Le Stade français récoltait d'abord une pénalité dans le camp Lyonnais. Tentative réussie par Joris Segond qui redonnait l'avantage aux siens. Mais après la sirène, ce fut au tour des soldats roses de se mettre à la faute. Après de longues secondes d'hésitations, Lima Sopoaga prenait le tir et arrachait le match nul en convertissant la pénalité. Au terme de ce scénario fou, le Stade français et Lyon se quittaient dos à dos.

Racing 92 35 - 39 Toulouse (20e journée)

Que faut-il pour voir un beau match du rugby ? Du suspense, deux grandes équipes et beaucoup d'essais ? Alors ce Racing 92 - Toulouse était taillé pour vous. Sur la pelouse joueuse de la Paris la Défense Arena, les deux équipes ont livré un match à peine croyable. Pourtant, de nombreux internationaux, notamment français manquaient à l'appel des deux côtés. Pour Toulouse, seuls Melvyn Jaminet, Peato Mauvaka et Matthis Lebel étaient titulaires au sein d'une équipe qui jouait avec Juan Cruz Mallia en numéro 10. Au Racing 92, Finn Russell était bien présent, au contraire de Cameron Woki, Gaël Fickou ou encore Nolann Le Garrec.

Mais même sans ces grands joueurs, il y a eu du spectacle donc. Dix essais, dont cinq de chaque côté et du jeu sur chaque action. Dans un match au rythme fou, où les organismes ont été mis à rude épreuve, beaucoup se souviendront de l'essai de Paul Graou, au bout d'une action exceptionnelle des Toulousains. Partis de leurs cinq mètres, les Rouge et Noir ont multiplié les passes et les gestes de classe, comme ce débordement de Matthis Lebel, pour aller à dame.

Devant au score, les Toulousains ont vu revenir le Racing 92 sur leurs talons dans les dernières minutes avec notamment l'essai d'Habosi. Mais lors des cinq dernières minutes, les Ciel et Blanc n'ont jamais réussi à franchir une dernière fois le rideau toulousain. Même lorsqu'ils récupéraient une munition inespérée après la sirène, lorsqu'une pénalité tentée par Melvyn Jaminet tombait avant les poteaux adverses. Toulouse et ses minots l'emportaient et ce match restera gravé comme l'un des plus spectaculaires du championnat de France.

Bayonne 33 - 30 Montepllier (23e journée)

Si Bayonne croit encore en ses chances d’accrocher le top six, Montpellier, lui, n’a presque déjà plus le droit à l’erreur à trois journées de la fin de la phase régulière. C’est 17 heures, le soleil rayonne sur le Pays basque et Jean-Dauger est à guichets fermés. Maxime Machenaud, en filou, plante la première banderille, avant que son compère de la charnière Camille Lopez n’aille lui aussi à dame, profitant du carton jaune écopé par Paul Willemse. 20-6 au moment de regagner les vestiaires, les Bayonnais ont le match en main et peuvent se mettre en quête du bonus offensif.

Piqués dans leur orgueil, les champions de France vont réagir grâce à George Bridge, en coin, après un ballon porté. Réponse des Basques : ballon porté et essai. L'avance reste confortable au tableau d'affichage. Léo Coly puis Jan Serfontein vont ramener les Héraultais dans le match. Et à douze minutes du terme de la rencontre, l’inattendu se produit : Thomas Darmon aplati en bout de ligne et donne l’avantage au MHR, stupeur à Jean-Dauger. Et comme souvent cette saison, l’Avrion Bayonnais va s’en remettre à son homme providentiel, son buteur Camille Lopez. D’un drop de 40 mètres, il permet à son équipe de reprendre trois points d’avance. C’est son septième drop de la saison, et tout Bayonne exulte !